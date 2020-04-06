Mutfak dolaplarının sürekli düzenli tutulması oldukça önemlidir. Çünkü aradığımız şeyi bulmak vakit alabilir. Peki, mutfak dolabı düzeni nasıl olmalı? İşinizi kolaylaştıracak ipuçlarını sizin için sıraladık.

İlk olarak tarihi geçen ve gerekli olmayan ürünleri ayırın.

Daha sonra dolabın içini güzelce temizleyin. Bunun için bir kovaya bir miktar bulaşık deterjanı, sirke ve su ekleyin. Yumuşak bir süngeri bu karışıma batırıp dolaplarınızı temizleyin. Daha sonra ıslak bir bezi iyice sıkıp güzelce silin.

Bakliyatlarınızı cam kavanozlara yerleştirin.

Az kullanılan ürünleri dolabın en üst rafına sıralayın.

Dolaplarınızın içini düzenlemek için de dolap içi düzenleyicilerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde istediğinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Bunun için de çatal, bıçak ve kaşıkları koyabileceğiniz bir düzenleyici işinizi görecektir.

Baharatlarınızı da tezgah üzerinde kolay ulaşabileceğiniz bir yere sıralayabilirsiniz.

Sık kullandığınız tencere ve tavalarınızı ocağınıza yakın olan dolaba yerleştirebilirsiniz. Ancak, iç içe geçirirseniz çizilmemesine dikkat edin.

Kırılabilecek mutfak eşyalarınızı da mutfak dolabınızın üst bölümlerine koyabilirsiniz.