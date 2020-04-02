Mutfağınızda asla yapmamanız gereken şeyler
Mutfağınızda gereken hijyen koşullarını sağlamak istiyorsanız temizlik yapmak dışında da dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte mutfağınızda asla yapmamanız gereken şeyler...
Yumurtaları buzdolabına koyarken yıkamayın
Yumurta, hepimizin dolabında her zaman olan bir besin. Ancak yumurta doğru muhafaza edilmezse besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Marketlerde, soğutucu reyonlarda saklanan yumurtaları satın almamaya dikkat edin. Öte yandan yumurtaları buzdolabına yerleştirirken yıkamayın. Yumurtalar yıkandığı zaman yüzeylerindeki delikler genişler ve bakteriyel üreme artar.
Sebze-meyve ve eti aynı tahtada kesmeyin
Evde çarpraz bulaşma diye bir kavramı duymuş muydunuz? Çiğ et ve sebzeleri/meyveleri keserken aynı kesme tahtasını kullanmak çarpraz bulaşma olarak adlandırılıyor. Evinizde mutlaka iki tane kesme tahtanız olsun. Birini sebze ve meyveler için diğerini ise et ürünleri için kullanın.
Etleri iyi pişirin
Az pişmiş kırmızı etler bir tür E. coli bakterisinin, tavuklar ise Salmonella bakterisinin potansiyel üreme yerleri olarak biliniyor. Bu sebeple etlerin iyice piştiğinden emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Uzmanlar, et ürünlerinin iç sıcaklıklarının 70-75 derecelerde olması gerektiğini, bu sıcaklığın etlerin içlerinin çiğ kalmasını da önlediğini söylüyor.
Donmuş gıdaları buzdolabında çözdürün
Yemeğinizde dondurulmuş gıda kullanacaksanız çözdürürken dikkatli olmalısınız. Bu yüzden donmuş gıdaları oda sıcaklığında ya da mikrodalga fırında değil buzdolabında çözdürmeye dikkat edin.
Bu gıdaları yan yana koymayın
Listeria bakterisi 4 derecede bile yaşayabilen ve buzdolabında çoğalabilen bir bakteri türüdür. Bu bakterinin bulaşma riskini ortadan kaldırmak için kırmızı et, tavuk ve balık gibi çiğ besinler ile salata ve meyve gibi çiğ tüketilecek olan besinleri buzdolabınızda yan yana yerleştirmemeye özen gösterin.
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