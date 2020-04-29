Mayıs ayında bu Xbox oyunları ücretsiz

Sony ve Microsoft, her ay birden fazla oyunu ücretsiz dağıtıyor. Tek şart ise her iki şirketin de oyun platformları olan Xbox Live Gold ve PlayStation Plus'a abone olmak.

Bu kapsamda Microsoft, Mayıs ayı boyunca ücretsiz olacak oyunların duyurusunu yaptı. Xbox One ve XBox 360 oyun konsolu olanların indirebileceği oyunlardan biri V-Rally 4, diğeri ise Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr.



Off-road yarışlarını ekranlara getiren V-Rally 4, oyuncuları zorlu bir yarış simülasyonunun içine sokuyor. Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr'nin oyun açıklaması ise şöyle:

"Sen bir Engizitörsün, Imperium'un en güçlü ajanısın. Warhammer 40,000 karanlık evreninin en uzak köşelerinde İmparator'un iradesine saygı gösterildiğinden emin ol ve kale-manastır Martyr'in sırlarını ortaya çıkar. Bu aksiyon-RPG'de birçok karakter sınıfı arasından seçim yapıp solo ya da co-op modda taktiksel ve şiddetli savaşlara katılacaksın."



Bu iki oyun Xbox One için farklı tarihlerde ücretsiz olacak. V-Rally 4, 1-31 Mayıs tarihlerinde; Warhammer ise 16 Mayıs - 15 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak.

Xbox 360 için ücretsiz olan oyunlar ise şöyle:

Sensible World of Soccer (1 - 15 Mayıs)

Overlord (16 - 31 Mayıs)