Lavabonuzda kötü koku mu oluyor? İşte gidermek için çözümü...

-Tıkanan lavabolar kötü kokulara neden olur. Kötü kokuları gidermek için ilk iş lavabonun açılmasını sağlamaktır. Bunun için lavabo açıcı kimyasallardan faydalanabilirsiniz.

-Eğer lavabonuz kötü kokuyorsa lavaboya tıpa taktıktan sonra bir miktar sirkeyle beraber kaynar su dökebilirsiniz. Biraz beklettikten sonra lavaboyu güzelce yıkayabilirsiniz. Sirke hem mikropların ölmesini sağlar hem de kötü kokuların gitmesine yardımcı olur.

-Kötü kokuları gideren bir diğer yöntem ise lavaboyu limon ile ovalamaktan geçer. Bütün limonu ikiye bölün. Yarımını alıp tüm lavaboyu ovun. Limonun asidik etkisi mikropları kıracak ve lavaboyu tertemiz yapacak.

-Kahve telvesini lavaboya atın. Telveler gidene kadar sıcak su dökün. Telve hem lavabodaki yağları çözecek hem de kötü kokuları yok edecek.