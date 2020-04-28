Koronavirüs sürecinde telefonlar en iyi şekilde nasıl temizlenir?

İşte telefon temizliği konusunda dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

- Öncelikle kesinlikle tuvalete telefonunuzla girmeyin. Ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkadıktan sonra telefonunuzu yeniden kullanabilirsiniz. Basit bir adım; ancak oldukça önemli.

- Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın. Yani şarjda olan telefonu temizlemeyin.

- Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.



- Mümkünse mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın ve bu şekilde telefonunuzu yumuşak dokunuşlarla temizleyin.

- Telefonlar suya dayanıklı bir yapıda olsa dahi bir süre sonra bu özelliklerini kaybedebilir. Bu nedenle giriş çıkışlardan telefona su kaçmamasına dikkat edin.

- Temizlik için yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanılmalı. Temizlikte kullanılacak sıvı maddeler kesinlikle cihazla direkt temas etmemeli, herhangi bir temizlik maddesine batırılmamalı.

Apple'ın iPhone temizliği söz konusu olduğunda paylaştığı açıklama ise şöyle:

Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya dezenfektan mendil kullanarak telefonunuzun dış yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Ağartıcı madde kullanmayın. Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve cihazınızı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.



