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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Kızarmış ekmek tatlısı yapmaya ne dersiniz?

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Kızarmış ekmek tatlısı yapmaya ne dersiniz?
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Kızarmış ekmeklerle nefis bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, bu tarifimiz tam da size göre. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tatlı çay saatlerinizin vazgeçilmezleri arasına girecek. Denemek isteyenler için işte kızarmış ekmek tatlısı tarifi... Çok beğeneceksiniz.

Malzemeler:

1 paket kızarmış ekmek

Muhallebisi için:

1 litre süt

6 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı toz şeker

1-2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Nasıl yapılır?

Su ve şekeri bir tencereye alıp eriyene kadar karıştırın.

Şerbetiniz kaynayınca 2 damla limon suyu ilave edip ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.

Kızarmış ekmekleri bir tepsiye dizin ve şerbeti üzerine gezdirin.

Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencerede koyu kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Ocaktan almadan hemen önce vanilyayı ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız muhallebiyi birkaç dakika dinlendirin ve daha sonra ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde yayın.

Bir süre soğuması için dinlendirin.

Son olarak krem şantiyi hazırlayıp tatlınızın üzerine sürün.

Dilerseniz ceviz veya Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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