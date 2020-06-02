Kızarmış ekmek tatlısı yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler:

1 paket kızarmış ekmek

Muhallebisi için:

1 litre süt



6 yemek kaşığı un



6 yemek kaşığı toz şeker



1-2 yemek kaşığı nişasta



1 paket vanilya



Üzeri için:

1 paket krem şanti



1 su bardağı süt

Nasıl yapılır?

Su ve şekeri bir tencereye alıp eriyene kadar karıştırın.

Şerbetiniz kaynayınca 2 damla limon suyu ilave edip ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.

Kızarmış ekmekleri bir tepsiye dizin ve şerbeti üzerine gezdirin.

Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencerede koyu kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Ocaktan almadan hemen önce vanilyayı ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız muhallebiyi birkaç dakika dinlendirin ve daha sonra ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde yayın.

Bir süre soğuması için dinlendirin.

Son olarak krem şantiyi hazırlayıp tatlınızın üzerine sürün.

Dilerseniz ceviz veya Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...