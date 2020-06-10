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Evdehayat
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Kahvaltıya leziz alternatif: Muzlu chia puding

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Kahvaltıya leziz alternatif: Muzlu chia puding
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Chia, son zamanların en gözde besinlerinden biri. Diyet yapanların da vazgeçilmezlerinden olan chia'yı kahvaltınız için harika bir öğüne dönüştürebilirsiniz. İşte sabah saatleri için leziz ve sağlıklı muzlu chia puding tarifi...

Muzlu chia puding tarifi

Malzemeler:

- 1 su bardağı süt (badem sütü, Hindistan cevizi sütü gibi bitkisel sütleri de kullanabilirsiniz)

- 1 adet küçük boy muz

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

Hazırlanışı:

Süt ve muzu blender'a koyun ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Karışımı bir kaba dökün ve chia tohumlarını ekleyin, iyice karıştırın.

Pudingi buzdolabına koyun en az 30 dakika dolapta dinlendirin. 

Puding soğuduktan sonra buzdolabından çıkarın ve kaselere aktarın. Muz dilimleri ile süsleyin.

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