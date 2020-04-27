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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 27.04.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

İftardan sonra hafif tatlı arayanlara: Çikolata kaplı meyveler

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İftardan sonra hafif tatlı arayanlara: Çikolata kaplı meyveler
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Uzmanlar iftardan sonra tatlı tüketmek isteyenlere hafif tatlıları öneriyor. İşte tam da bu uyarıya uygun, hem yapımı kolay hem de zahmetsiz bir tarif verelim istedik.

Küçük büyük herkesin afiyetle yiyeceği bu tatlının malzemeleri ve hazırlanışı şöyle:

Malzemeler

Çilek
Kivi
Muz
1 çay kaşığı tereyağı
200 gram bitter çikolata
Dövülmüş fındık, fıstık veya ceviz

Hazırlanışı

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
İçine tereyağını ekleyip karıştırın.
Meyveleri iri parçalar halinde kesip çöp şişlere takın.
Teker teker hepsini çikolataya bulayın.
Dövülmüş fındık, ceviz veya fıstığa bulayın.
Ardından tüm meyveleri yağlı kağıt üstüne serin, buzdolabında bir süre dinlendirin.
Dilediğiniz zaman buzdolabından çıkarıp yiyebilirsiniz.

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