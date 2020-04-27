İftardan sonra hafif tatlı arayanlara: Çikolata kaplı meyveler

Küçük büyük herkesin afiyetle yiyeceği bu tatlının malzemeleri ve hazırlanışı şöyle:

Malzemeler

Çilek

Kivi

Muz

1 çay kaşığı tereyağı

200 gram bitter çikolata

Dövülmüş fındık, fıstık veya ceviz

Hazırlanışı

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

İçine tereyağını ekleyip karıştırın.

Meyveleri iri parçalar halinde kesip çöp şişlere takın.

Teker teker hepsini çikolataya bulayın.

Dövülmüş fındık, ceviz veya fıstığa bulayın.

Ardından tüm meyveleri yağlı kağıt üstüne serin, buzdolabında bir süre dinlendirin.

Dilediğiniz zaman buzdolabından çıkarıp yiyebilirsiniz.

BİR BAŞKA HAFİF ALTERNATİF: UNSUZ ŞEKERSİZ KEK