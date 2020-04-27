İftardan sonra hafif tatlı arayanlara: Çikolata kaplı meyveler
Uzmanlar iftardan sonra tatlı tüketmek isteyenlere hafif tatlıları öneriyor. İşte tam da bu uyarıya uygun, hem yapımı kolay hem de zahmetsiz bir tarif verelim istedik.
Küçük büyük herkesin afiyetle yiyeceği bu tatlının malzemeleri ve hazırlanışı şöyle:
Malzemeler
Çilek
Kivi
Muz
1 çay kaşığı tereyağı
200 gram bitter çikolata
Dövülmüş fındık, fıstık veya ceviz
Hazırlanışı
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
İçine tereyağını ekleyip karıştırın.
Meyveleri iri parçalar halinde kesip çöp şişlere takın.
Teker teker hepsini çikolataya bulayın.
Dövülmüş fındık, ceviz veya fıstığa bulayın.
Ardından tüm meyveleri yağlı kağıt üstüne serin, buzdolabında bir süre dinlendirin.
Dilediğiniz zaman buzdolabından çıkarıp yiyebilirsiniz.
BİR BAŞKA HAFİF ALTERNATİF: UNSUZ ŞEKERSİZ KEK
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle