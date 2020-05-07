Hem laktozsuz hem de probiyotik! İşte evde su kefiri tarifi

Malzemeler:

1 litre temiz su

1 su bardağının dörtte biri kadar şeker

1 su bardağının dörtte biri kadar aktif kefir tanesi (kefir yapan bir tanıdığınız sizinle paylaşabilir)

2 adet kuru incir ya da gün kurusu kayısı veya 10 adet kuru üzüm

Yarım limon

Nasıl yapılır?

Öncelikle cam kavanozunuzu iyice temizledikten sonra içine şekeri ve kefir tanelerini koyun.

Şeker ve tanelerin üzerine dilediğiniz meyveyi ve limon dilimlerini yerleştirin.

Üzerine oda sıcaklığındaki suyu ilave edip ağzını streç filmle kapatın.

Kavanozunuzu doğrudan güneş görmeyen oda sıcaklığında bir yere yerleştirin.

24 saatin sonunda kavanozu çalkalayın. Eğer kabarcıklar çıkıyorsa kefiriniz olgunlaşıyor demektir.

36 ila 48 saatin sonunda kefirin içindeki şeker azalır ve içilebilir kıvama gelir.

Bu noktada kefiri plastik bir süzgeçle süzün.

Tanecikleri sudan geçirip kuruladıktan sonra temiz bir şekerli suyun içinde buzdolabına kaldırın.

İdeal olan taneciklerin 1 ay içinde kullanılmasıdır, bu sürenin sonunda aktifliklerini kaybederler.

Ancak 1 aydan eski tanecikleri de 24 saat arayla 2 kez canlandırma yaparak kullanabilirsiniz.

Tanecikleri kağıt havluyla kuruladıktan sonra şekere gömüp derin dondurucuda 5-6 ay saklayabilirsiniz.

Dondurucudan çıkardığınız tanecikleri yine şekerli suda canlandırmayı unutmayın.