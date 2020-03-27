Halı ve koltuktaki yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Farkında olmadan halıya veya koltuğa yağ lekesi bulaşabilir. Bu durum zaman zaman can sıkabilir. Fakat, belli yöntemlerden faydalanıldığında yağ lekeleri kalıcı olmayabilir. Peki, halı ve koltuktaki yağ lekesini nasıl temizleriz?

Halıya dökülen yağ lekesi çıkarmak için birkaç yöntem mevcut. İlk olarak; bir kovaya sıcak su ve bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra temiz bir bezi deterjanlı suda ıslatıp halınızı güzelce temizleyin. Diğer bir yöntem ise; yağ lekesinin olduğu bölgeye bir miktar karbonat dökün. Halınız kuruyunca güzelce fırçalayın.

Koltukta oluşan yağ lekesini ise; öncelikle koltuğunuzun kumaşına dikkat edin. Kumaş bir koltukta yağ lekesi oluşunca üzerine tuz veya bir miktar karbonat dökün. Daha sonra güzelce silin. Deri koltuktaki yağ lekesini çıkarmak için de sabunlu su işinizi görecektir.