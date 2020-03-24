Half-Life yıllar sonra geri döndü: 48 GB yer açın!

23 Mart tarihinden itibaren Half-Life: Alyx satışa sunulmuş durumda. Oyunun indirme boyutu ise 48 GB. Yani Steam üzerinden oyunu indirmeye karar vermeden önce depolama biriminizde oyun için yer açmanızda fayda var. Peki yeni Half-Life oyununda neler var? Hikaye nereden başlıyor?

Half-Life 2'nin ön bölümü şeklinde düşünülen Alyx sürümünde, Half-Life evreninde önemli bir yere sahip olan Combine'ların dünyadaki ilk maceraları resmediliyor. Alyx Vance ve babası Eli'nin ön planda olduğu hikayede, bu karakterler uzaylı güçleri olarak da bilinen Combine'ların yaptığı işgale karşı durmaya çalışıyor ve büyük mücadele başlıyor.



Half-Life: Alyx'in öne çıkan bir diğer özelliği ise PC üzerinde çalışabilen tüm VR kulaklıklarla birlikte sorunsuz çalışıyor olması. Yani bu oyunu normal oynamak da var; ancak VR gözlüğüyle oynamanın keyfi çok daha farklı olacaktır.

Oyun, açık bir dünyaya sahip ama oyuncudan hikayeye bağlı kalmasını isteyen bir yapı var. Oyun, istenilen yerde durdurulup (save) tekrar aynı noktada yükleme (load) yapabilmek mümkün olacak. Yani 'check-point' noktalarıyla bu oyunda uğraşmayacağız. Böylece aynı sahneleri tekrar tekrar görmek zorunda değiliz.



92 TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunulan Half-Life: Alyx, Steam üzerinden indirilebiliyor. Bunca sene sonra hayatımıza tekrar giren Half-Life'ın beklentileri karşılayıp karşılamayacağını ise zaman gösterecek.

Gelelim Half-Life: Alyx için minimum sistem gereksinimlerine:

İşlemci: Intel Core i5-7500 veya Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 580

İşletim Sistemi: Windows 10