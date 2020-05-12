Granit tavaların temizliği nasıl yapılır?

Granit tavaların temizliği oldukça kolay, normal tavalar gibi temizliğini yapabilirsiniz. Yalnızca birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. İşte onlardan bazıları…

-Granit tavaları temizlerken aşındırıcı özellikteki, pütürlü deterjanları kullanmaya özen gösterin. Bu deterjanlar tavaları çizer, kullanım ömrünü kısaltır.

- Yemek yaptığınızda tavayı ocaktan alır almaz yıkamayın, sıcakken üzerine su dökmeyin.

- Granit tavayı güzelce temizlemek için sirkeden de yardım alabilirsiniz. Deterjandan önce tavaya eklediğiniz sirkeli suyu bir süre bekletebilirsiniz. Sirke, inatçı kirlerin yumuşamasına çok yardımcı olur.

-Eğer elde uğraşmak istemiyorsanız, granit tavaları bulaşık makinesinde de gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

Granit tava alırken dikkat!

Granit tavalar genelde açık ya da koyu gri, kahve tonlarda olur. Seçeceğiniz granit tavalar ağır olmalıdır. Bu renklerde olmayan ve hafif tavalar genelde granit kaplamalı tavalardır. Gerçek granit tava değildir.