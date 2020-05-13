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Evdehayat
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Google Play Store'a yeni arama filtreleri ekleniyor

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Google Play Store'a yeni arama filtreleri ekleniyor
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Google, Android kullanıcılarının istediği uygulamaya daha kolay ulaşabilmesi için Play Store'a yeni filtreler ekleyecek.

Çok sayıda uygulamanını yer aldığı Gooogle Play Store'da, kullanıcılar istedikleri uygulamayı ismiyle aratarak bulabiliyor. Çünkü, benzer pek çok uygulamanın yer aldığı Play Store'da aranan uygulamaya ulaşmak bazen zor olabiliyor. Bu sebepten dolayı şirket, aramaları kolaylaştıracak yeni filtreler getirmeyi planlıyor.

Henüz test aşamasında olan filtreleme özelliği sayesinde bir uygulamayı ararken 4 yıldız ve üzeri puan alan ya da Editörün Seçimi gibi seçenekler karşımıza çıkacak. Yeni özellik kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak ve yeni uygulamalar da keşfetmelerini sağlayacak.

Ancak, bazı Android kullanıcılarına açılan bu özelliğin herkes tarafından ne zaman kullanılabilir duruma geleceği henüz net değil.

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