Fayans temizliği nasıl yapılır?

Mutfak, banyo ve tuvaletlerimizin duvar veya yer kaplamaları fayanslardan oluşuyor. Bu alanlar sık sık kullanıldığı için de zamanla fayanslar kirleniyor. Bu yüzden düzenli temiz olarak temizlenmeleri oldukça önemli. Fayansları nasıl temizlemeliyiz? diye soracak olursanız, işte kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler...

Fayanslarınızı temizlerken bu amaç üretilen deterjanlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, krem veya sprey olarak tercih edebileceğiniz bu deterjanlarda parlatıcı ve kireç çözücü özellikler de bulunuyor. Eğer pratik olmasını isterseniz sprey olanlarını kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kirli bölgelere sıkın ve birkaç dakika bekleyip ıslak bir bezle silin. Derz aralarını da derz fırçası veya diş fırçası ile temizleyebilirsiniz. Ancak daha yoğun kirler söz konusu ise krem deterjanlarını tercih etmenizde fayda var.

Deterjan kullanmak istemezseniz bunun için beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz. Bir kaba su ve bir çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Daha sonra bir bezi sirkeli suda ıslatıp fayanslarınızı güzelce silin. Fayanslarınızın temiz olmasının yanı sıra parladığını da görebilirsiniz.