Evlerinizi daha sıcak ve sevimli hale getirecek 5 ipucu

Sıcak renkler kullanın

Ev dekorasyonunda sıcak renkler kullanmak önem taşır çünkü sıcak renkler evde daha samimi bir ortamın yaratılmasına zemin hazırlar. Ihlamur yeşili, menekşe mavisi, turuncu gibi renklerden faydalanarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Aksesuar ve mobilyalarınızda bu renkleri kullandığınızda evinize bir anda nasıl canlılık geldiğine şahit olacaksınız.

Çerçeveleri fotoğrafla doldurun

Evinizi ister klasik tarzda döşeyin ister modern tarzda fark etmez, içi anılarla dolu çerçeveler her evin havasına uyum sağlar. Sizi gülümseten fotoğrafların yer aldığı çerçeveler hem evinizi renklendirecek hem de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

Desenli perdeler takın

Perde dekorasyonu konusunda çok fazla seçenek var. Tercih ettiğiniz desenli perdeler sayesinde evinizi renklendirebilirsiniz. Özellikle country ve vintage tarzdaki evlere desenli perdeler sayesinde şıklığı getirmek hiç de zor değil. Şimdi zevkinizi konuşturma zamanı!

Canlı çiçeklere yer açın

Rengarenk çiçekleri hangimiz sevmeyiz ki… Canlı çiçek ve bitkiler kullanarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Evinize sıcaklık ve tazelik katmak istiyorsanız uygun olan her köşeye birer saksı yerleştirin deriz, göreceksiniz ortamın havası bir anda değişecek.

Loş aydınlatma tercih edin

Çalışma odası ve banyo gibi ortamlarda tercihiniz beyaz ışıktan yana olabilir. Ancak oturma odası ve yatak odası gibi zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz ortamlarda sarı ışık tercih edebiliriz. Hem gözümüz ağrımaz hem de kendimize loş ve dinlendirici bir yaşam alanı yaratmış oluruz.