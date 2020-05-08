Evinizi olduğundan daha geniş göstermenin 5 yolu

1- Gereksiz olan ne varsa kurtulun

Hoşumuza gittiği için aldığınız ama aslında evi kalabalık göstermekten başka hiçbir işe yaramayan eşyalardan kurtulun. Gereksiz obje, eşya ne varsa ortalıktan kaldırın. Küçük evlerde fazla eşya ve obje kullanmak, zaten dar olan alanı iyice küçültmekten başka bir işe yaramaz. Birkaç tane büyük ve şık aksesuar kullanarak şık ve ferah bir dekor oluşturabilirsiniz.

2- Aynalardan yardım alın

Aynalar, evleri geniş göstermenin en basit yollarından biridir, bulunduğu odaya derinlik katarlar.Odaya gelen ışığı yansıtarak alan yansımasına neden olurlar. Geniş göstermek istediğiniz alana ayna koyun. Boy aynaları, duvara asılan aynalar hem dekoratif duracaktır hem de odayı daha geniş gösterecektir.

3- Çizgiler tercih edin

Çizgili desenler, mekanları daha yüksek ve geniş göstermeye yardımcı olur. Özellikle boyuna çizgili desenler tercih edin. Mesela odanızdaki halıyı ya da kanepenizdeki yastıkları çizgili kullanabilirsiniz.

4- Çok amaçlı kutular

Şimdilerde hemen her dekorasyon mağazasında kolaylıkla bulabileceğiniz dekoratif kutular, sık sık kullanmadığınız eşyaları muhafaza etmek için idealdir. Bu kutular dekoratif eşya görevini görür hem de alandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

5- Doğru aydınlatma

Evleri ferah ya da boğucu gösteren en önemli unsurlardan biri kesinlikle aydınlatma yöntemidir. Aydınlık ama göz yormayan ışık kullanmaya dikkat edin, lambaderlerden yardım alın. Duvar ve tavanı aynı renk boyamak da tavanın daha yüksek görünmesine böylece evin ferahlamasına fayda sağlar.