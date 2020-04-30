Evinizde çalışırken verimliliğini artırmak için önemli ipuçları

- Uzaktan çalıştığınızda, iyi zaman yönetimi de kritik önem taşıyor. Bunun için gününüzü verimlilik döngülerine ayırmaya çalışabilirsiniz. 15 dakika iş, 5 dakika mola gibi. Bunu dört kez tekrar edip ardından 20 dakikalık bir mola verebilirsiniz.

- Rahat çalışabileceğiniz bir masayı boşaltıp üzerini tamamen işinizle ilgili eşyalarla doldurun.

- Ayrıca, masanın başında uzun süreler geçireceğinizi hesaba katarak kullandığınız sandalyenin rahat olmasına dikkat etmenizi de öneririz.

- Çalışma saatlerinizi ayarlamak çok önemli. Kendinize belirlediğiniz saatleri, iş hayatı gibi sabah saatlerde seçmek zorunda değilsiniz. Kendi belirlediğiniz ve en üretken olduğunuzu düşündüğünüz saatleri seçmeniz sizin için daha iyi olur.



- Gününüzü planlayın. Sabah kahvaltı saati, mola saatleri gibi bir takvime göre hareket ederseniz esnekliğinizi azaltıp verimliliğinizi daha da artırabilirsiniz.



- Webcam'iniz yoksa mutlaka alın. Aldığınız webcam'in görüntü kalitesinin iyi olmasına dikkat edin. Bugün için 1080p çözünürlüğünde görüntü alan webcam'ler oldukça uygun.



- Dizüstü bilgisayarınızla masanızda çalışın, koltuğunuzda otururken çalışmak rahat gibi görünse de verimliliğinizi düşürebilir.



- İnternet bağlantınızı iyileştirin. İnternet hızınız yetmiyorsa servis sağlayıcınızla iletişime geçip internet hızınızı yükseltmeyi deneyin. Özellikle de fotoğraf ve videoları 'upload' etmek yani yollamak söz konusu olduğunda hızın önemi oldukça büyük.



