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Evdehayat
Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Evinizde çalışırken verimliliğini artırmak için önemli ipuçları

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Evinizde çalışırken verimliliğini artırmak için önemli ipuçları
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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de haftalardır pek çok çalışan evde işlerini sürdürüyor. Peki evde çalışırken verimliliği artırmak adına hangi adımları izlemek gerekiyor?

- Uzaktan çalıştığınızda, iyi zaman yönetimi de kritik önem taşıyor. Bunun için gününüzü verimlilik döngülerine ayırmaya çalışabilirsiniz. 15 dakika iş, 5 dakika mola gibi. Bunu dört kez tekrar edip ardından 20 dakikalık bir mola verebilirsiniz. 

- Rahat çalışabileceğiniz bir masayı boşaltıp üzerini tamamen işinizle ilgili eşyalarla doldurun.

- Ayrıca, masanın başında uzun süreler geçireceğinizi hesaba katarak kullandığınız sandalyenin rahat olmasına dikkat etmenizi de öneririz.

- Çalışma saatlerinizi ayarlamak çok önemli. Kendinize belirlediğiniz saatleri, iş hayatı gibi sabah saatlerde seçmek zorunda değilsiniz. Kendi belirlediğiniz ve en üretken olduğunuzu düşündüğünüz saatleri seçmeniz sizin için daha iyi olur.

Evinizde çalışırken verimliliğini artırmak için önemli ipuçları

- Gününüzü planlayın. Sabah kahvaltı saati, mola saatleri gibi bir takvime göre hareket ederseniz esnekliğinizi azaltıp verimliliğinizi daha da artırabilirsiniz.

- Webcam'iniz yoksa mutlaka alın. Aldığınız webcam'in görüntü kalitesinin iyi olmasına dikkat edin. Bugün için 1080p çözünürlüğünde görüntü alan webcam'ler oldukça uygun.

- Dizüstü bilgisayarınızla masanızda çalışın, koltuğunuzda otururken çalışmak rahat gibi görünse de verimliliğinizi düşürebilir. 

- İnternet bağlantınızı iyileştirin. İnternet hızınız yetmiyorsa servis sağlayıcınızla iletişime geçip internet hızınızı yükseltmeyi deneyin. Özellikle de fotoğraf ve videoları 'upload' etmek yani yollamak söz konusu olduğunda hızın önemi oldukça büyük. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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