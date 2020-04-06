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Evdehayat
Haber Giriş: 06.04.2020 - 22:55,Son Güncelleme:/

Eve temizlik ürünü seçerken nelere dikkat edilmeli?

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Eve temizlik ürünü seçerken nelere dikkat edilmeli?
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Özellikle şu içinde bulunduğumuz, corona virüsle mücadele ettiğimiz günlerde temiz ve hijyenik bir yaşam alanı çok önemli. Bunun için her gün yaşam alanımızı ekstra özenle temizliyoruz. Peki eve temizlik ürünleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SEÇERKEN...

Ürünlerin etiketinde bulunması zorunlu olan ve üretici firmaların tüketicileri bilgilendirmek zorunda oldukları "Tüketicinin Dikkatine’’ bölümünü mutlaka okumalısınız. Bu kısımda doğru ve güvenli kullanıma yönlendiren uyarılar yer alıyor. 

Eğer özellikle parfüm ve esanslara karşı alerjiniz varsa deterjan markasını değiştirerek parfümsüz, boya içermeyen, hassas hipo-alerjen deterjanları tercih etmelisiniz.

Her temizlik ürününün içeriği birbirinden farklı bileşen ve yapıya sahip olduğu için banyo için aldığınız ürünü mutfakta kullanmamalısınız. Temizlik için her alana uygun ürün seçmelisiniz. 

Alacağınız temizlik ürününün etiketinde belirtilen uyarılarda solunumla ilgili uyarıları iyice okumalı dikkate almalısınız. Bunu bilerek alıp, kullanacağınız alanı da uyarılara göre havalandırmalısınız. 

Temizlik ürünlerini doğru ve bilinçli kullandığınızda, alerjik etkilerini de en aza indirmiş, güvenli bir temizlik yapmış olacaksınız.

Ev yapımı deterjan | Yaparım BilirsinYaparım Bilirsin'de bu hafta kendi bulaşık makinesi deterjanımızı evde ürettik.
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