Evdeyken oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar

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İşte ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlar;

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, farklı otomobillerle ve dünyanın farklı mekanlarında oynanabilen bir araba yarışı. Gameloft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, zaman geçirmek için iyi bir alternatif.

Call of Duty

Call of Duty oyunu, 2003 yılında oyun meraklılarının beğenisine sunulmuştu. Çıktığı dönemde de oldukça büyük bir beğeni toplayan oyun, 2. Dünya Savaşı'nı diğer ülkelerin askerlerinin gözünden anlatıyor.

PlanetSide 2

Çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu olan PlanetSide 2, 2003 yılında çıkan PlanetSide'ın devamı denilebilir. İlkinde olduğu gibi bu oyunda da büyük mücadeleler ve hava araçları yer alıyor.

Heroes & Generals

Heroes & Generals bir strateji oyunu. Her ülkeden bir asker ile başlayan oyunda asıl görev bölgeye hakim olmak. Farklı üç modda oynanabilen Heroes & Generals'da yeni karakterler de alabilirsiniz. Seviye atladıkça da farklı özellikler de açılabiliyor.