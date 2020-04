Evden çalışmayı verimli hale getirecek 4 öneri

Hemen hepimiz “Evden çalışsak çok güzel olmaz mı?” diye düşünmüşüzdür. Her ne kadar hayal ettiğimiz şartlarda gerçekleşmese de evden çıkamadığımız, evde çalıştığımız şu süreci keyifli ve verimli hale getirmek bizim elimizde. Peki ne yapabiliriz? İşte evden çalışmayı daha verimli hale getirmenize yardımcı olacak 4 öneri…

1. Ortamı hazırlayın

Evde çalışırken de tıpkı ofiste olduğu gibi düzenli olun. Bunun için ilk yapmanız gereken şey gerekli ortamı hazırlamak. Masanızı toplayın, bilgisayarınızı kurun. Çalışırken dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak çalışmaya özen gösterin. Mesela televizyon karşısında ya da yatağınızda çalışmayın. Böylece işinize daha iyi adapte olacaksınız.

2. Hedefleriniz ve önceliklerinizi belirleyin

Yapmanız gereken işleri not alın. Hangi işin hangi tarihte, ne kadar sürede bitmesi gerektiğini belirleyin. Ardından ise öncelikli işlerinizi belirleyin. Not alarak ve yaptığınız her işin yanına tik atarak daha hızlı ve verimli çalışabilirsiniz. Böylece yapmanız gerekenleri de unutmamış olursunuz.

3. İletişimizini güçlü tutun

Evde çalışmanın en zor yanlarından biri şüphesiz iletişim sorunu. İş arkadaşlarınızla, yöneticilerinizle iletişim kurmak, işlerin doğru yürümesi açısından çok önemli. Birbirinize uzun uzun mailler atmak yerine görüntülü konuşmaları tercih edin. Mail yazmakla ya da yazılan maili anlamakla geçireceğiniz sürede yüz yüze konuşarak işi/sorunu/durumu daha kolay ve net anlayabilir/anlatabilirsiniz.

4. Molalar çok önemli

Evde çalışmak daha fazla çalışmak anlamına gelmiyor. Ofiste ne yapıyorsanız programınız aynı öyle devam etsin. Öğle yemeğine çıkın, kahve molası verin ve kafanızı dağıtmak için kendinize zaman tanıyın.