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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Evde yapın keyifle için: Karamelli frappuccino

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Evde yapın keyifle için: Karamelli frappuccino
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Yaz aylarında sıcak içecekler yerlerini soğuk versiyonlarına bırakıyor. Özellikle nefis bir soğuk kahvenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Siz de evinizde enfes bir soğuk kahve hazırlamak isterseniz karamelli frappuccino tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte nefis ev yapımı karamelli frappuccino tarifimiz…

Malzemeler:

1 çay bardağı soğuk süt

Yarım çay bardağı demlenmiş filtre kahve

1 yemek kaşığı şeker

8 küp buz

Karamel sos

Nasıl yapılır?

Karamel sosu kahveyi koyacağınız bardağın içine gezdirin.

Kahve, süt ve buz küplerini blender'dan geçirin.

Bardaklara sütlü kahveyi ekleyin.

Üzerine dilerseniz krema ve karamel sos ekleyip servis edin. Afiyet olsun…

Dalgona kahvesi nasıl yapılır?
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