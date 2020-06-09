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Evde yapın keyifle için: Karamelli frappuccino
Yaz aylarında sıcak içecekler yerlerini soğuk versiyonlarına bırakıyor. Özellikle nefis bir soğuk kahvenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Siz de evinizde enfes bir soğuk kahve hazırlamak isterseniz karamelli frappuccino tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte nefis ev yapımı karamelli frappuccino tarifimiz…
Malzemeler:
1 çay bardağı soğuk süt
Yarım çay bardağı demlenmiş filtre kahve
1 yemek kaşığı şeker
8 küp buz
Karamel sos
Nasıl yapılır?
Karamel sosu kahveyi koyacağınız bardağın içine gezdirin.
Kahve, süt ve buz küplerini blender'dan geçirin.
Bardaklara sütlü kahveyi ekleyin.
Üzerine dilerseniz krema ve karamel sos ekleyip servis edin. Afiyet olsun…
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