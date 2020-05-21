Evde Yapın: Doğal Saç Maskesi Tarifi

Sadece cildimiz değil saçlarımız da özel bakımı hak ediyor. Kadınların en güçlü aksesuarı olarak anılan saçların gerçek potansiyelini ve etkisini ortaya çıkarmak için doğanın gücünden faydalanabileceğimizi söyleyen Güzellik Uzmanı İnci Soydan doğal saç maskesi tarifini verdi.

Sağlıklı saçlar için doğal maske

Malzemeler:

½ maydanoz

3 yemek kaşığı mayonez

4-5 ceviz içi

1 tatlı kaşığı polen

1 tatlı kaşığı toz maya

½ kahve fincanı ceviz yağı

½ kahve fincanı zeytinyağı

½ kahve fincanı susam yağı

1 tutam kuru hatmi çiçeği

Hazırlanışı:

Saçın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak olan maske için öncelikle hatmi çiçeğini toz haline getirin.

Sonra bütün malzemeleri karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı süzün, saçınıza yedirin ve 2 saat bekleyin.

Ardından saçınızı doğal bir şampuanla yıkayın.