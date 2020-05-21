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Evdehayat
Haber Giriş: 21.05.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Evde Yapın: Doğal Saç Maskesi Tarifi

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Evde Yapın: Doğal Saç Maskesi Tarifi
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Güzellik algısının en önemli oyuncuları arasında yer alan saçlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlarken, psikolojik anlamda da olumlu bir etki yaratıyor. Evde yapacağınız doğal maskeler ile saç bakımınızı ihmal etmemelisiniz. İşte evde yapabileceğiniz doğal maskesi tarifi...

Sadece cildimiz değil saçlarımız da özel bakımı hak ediyor. Kadınların en güçlü aksesuarı olarak anılan saçların gerçek potansiyelini ve etkisini ortaya çıkarmak için doğanın gücünden faydalanabileceğimizi söyleyen Güzellik Uzmanı İnci Soydan doğal saç maskesi tarifini verdi.

Sağlıklı saçlar için doğal maske

Malzemeler:

  • ½ maydanoz
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • 4-5 ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı polen
  • 1 tatlı kaşığı toz maya
  • ½ kahve fincanı ceviz yağı
  • ½ kahve fincanı zeytinyağı
  • ½ kahve fincanı susam yağı
  • 1 tutam kuru hatmi çiçeği

Hazırlanışı:

Saçın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak olan maske için öncelikle hatmi çiçeğini toz haline getirin.

Sonra bütün malzemeleri karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı süzün, saçınıza yedirin ve 2 saat bekleyin.

Ardından saçınızı doğal bir şampuanla yıkayın. 

Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!Saçınızın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak, dökülmelere karşı saç köklerinizi güçlendirecek saç maskesi ve vitaminli saç serumlarını evde hazırlamak çok kolay. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesi ve vitaminli saç serumu tarifleri.
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