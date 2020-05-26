Evde ödem nasıl atılır?

Su Tüketiminize Dikkat Edin

Ödemi vücuttan uzaklaştırmanın en kolay yolu su tüketimini arttırmaktır.

Şeker Tüketiminizi Azaltın

Vücudunuzda insülin seviyelerinin artması sıvının tutulmasına neden olur.

Tuz Tüketiminizi Azaltın

Artan sodyum alımının vücutta sıvı tutulmasının artmasına yol açar.

Magnezyum Tüketiminizi Arttırın

Magnezyum, kadınlarda regl öncesi ödem görülen kadınların vücudunda su tutulumunun azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

B6 Vitamini Tüketiminizi Arttırın

B6 Vitamini, özellikle adet öncesi sendromlu kadınlarda, su tutma oranını azaltmaya yardımcı olur.

Potasyum Tüketiminizi Arttırın

Potasyum, idrar üretimini artırarak ve vücudunuzdaki sodyum miktarını azaltarak vücudunuzun suyun tutulmasını azaltabilir.

Karahindiba Tüketin

Karahindiba doğal bir idrar söktürücü (diüretik) olarak kullanılan bir bitkidir.

Doğal diüretikler sizin daha çok idrara çıkmanızı sağlayarak su tutma oranını azaltabilir.

Bazı Gıdalar ve Yöntemler Su Tutulmasını Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Maydanoz, ebegümeci, kekik, rezene, biberiye, zencefil gibi malzemeler ile hazırlanmış çayların tüketimini günde 1 fincan olarak, düzenli tüketmeye özen gösterin.

Kuşkonmaz, maydanoz, yeşil yapraklı sebzeler, kabak, ananas ve sarımsak gibi çeşitli meyve ve sebzelere diyetinizde sıklıkla yer verin.

Yaban mersini, ahududu, vişne, kabak ve dolmalık biber gibi antioksidan açısından zengin yiyeceklerdir ve bu yiyecekler damarları güçlendirdiği için ödemden kurtulmaya yardımcı olacaktır.



Et Tüketimini Sınırlayın

Tükettiğiniz et miktarını sınırlamanız gerekir. Bazı etler (kurutulmuş etler, soğuk etler ve kırmızı et gibi) sodyum oranı yüksektir ve bu da ödeme sebep olur.

Alkol, Kafein ve Tütünden Uzak Durun

Bu ürünler periferik ödemi artırabilir ve genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

Uygun Miktarda ve Türde Egzersiz Yapın

Ödem yeterince hareket veya egzersiz yapmamaktan kaynaklanabilir.

Masaj Terapisinden Faydalanın

Masaj terapisi dolaşımı uyarabilir ve sıvıları dokulardan fiziksel olarak hareket ettirerek tekrar kana ve lenfatik sisteme taşıyabilir. Bu sayede ödemin azalmasını sağlamış olursunuz.