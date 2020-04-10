Evde limon ağacı nasıl yetiştirilir?

Limonu dört parçaya bölerek işe başlayın. İçindeki çekirdekleri ayıklayın. Kırık olanları bir kenara ayırın. Ardından bütün haldeki çekirdeklerin üzerinde bulunan zarlı kısmı ayırın. Fakat çekirdeğe zarar vermemeye dikkat edin.

Bir havlu kağıdı güzelce ıslatın. Limon çekirdeklerini de ıslattığınız havlu kağıdına dizin. Daha sonra güzelce kapatıp bir sprey şişe yardımıyla tekrar ıslatın. İçine çekirdekleri yerleştirdiğiniz havlu kağıdını bir buzdolabı poşetine yerleştirin ve ağzını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Buzdolabı poşetini en az 10-15 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin. Bu süre sonunda kağıt havluyu poşetten çıkarın. Çekirdeklerin filizlendiğini görebilirsiniz.

Boş bir pet şişeyi ikiye ayırın ve alt kısmının tabanına delikler açıp toprak ekleyin. Filizlenen limon çekirdeklerini de filizlenen kısımları toprağa gelecek şekilde yerleştirin. Ardından toprağı sulayın. Güneş alan bir yere koyun. Birkaç hafta içinde büyüdüğünü görebilirsiniz.







