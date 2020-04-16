Evde künefe nasıl yapılır? Çıtır çıtır bir ev yapımı künefe tarifi

Şerbeti hazırlamakla işe başlayın. 2 su bardağı toz şekeri 2,5 su bardağı suda eritin. Aralarda karıştırarak kaynatın. Kaynayınca içine birkaç damla limon suyu damlatın ve ocaktan alın. (Şeker-su oranı arzuya göre değişebilir.)

400 gram tel kadayıfı elinizle didikleyip karıştırma kabına alın. 100 gram tereyağını eritip kadayıfın üzerine dökün ve her yanı kaplanacak şekilde elinizle harmanlayın.

Bir tavanın ya da sahanın tabanını içine az miktarda pekmez eklenmiş tereyağıyla yağlayın. Kadayıfları tavaya yerleştirip elinizle ya da bir kasenin tabanıyla bastırarak sıkışmasını sağlayın.

Künefe peynirini orta kalınlıkta dilimleyip kadayıfların üzerine yerleştirin. Künefe peyniri bulamazsanız tuzsuz dil peyniri, mozzarella gibi peynirleri de tercih edebilirsiniz. Dilerseniz peynirin üzerine ince çekilmiş Antep fıstığı da gezdirebilirsiniz.

Kadayıfın kalanını da peynirlerin üzerine yayıp aynı şekilde bastırıp iyice sıkıştırın.

Tavanın altını açıp altı kızarana kadar ocağın üzerinde çevire çevire pişirin. Altı kızarınca bir tabak yardımıyla künefenizi ters yüz edin. Tavayı yeniden tereyağıyla yağlayıp künefeyi pişmemiş tarafı alta gelecek şekilde tavaya alın.

Alt yüzey de aynı şekilde kızardığında şerbeti künefenin üzerine döküp bir süre tatlıyı şerbetle birlikte pişirin. Ardından ocaktan alıp kaymak ve fıstık ilavesiyle ılık ılık servis edin. Afiyet olsun…