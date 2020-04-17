Evde kâkül nasıl kesilir?

Kâkül kesmek için mutlaka saç makası kullanın. İnce uçlu saç makası dışında başka bir makas ile saçlarınıza müdahale etmeyin.

İlk olarak saçlarınızı güzelce tarayın. Kâkül olarak kesmek istediğiniz saçı önden ayırıp arkada kalan saçları toplayın.

Kâkül için ayırdığınız saç tutamını da ince bir lastik toka ile başınızın önünde toplayın.

Kâkül tutamını tarayın. Kâkülü keserken saç tutamını iyice gerdirin ve burun hizasında kesin. Daha yumuşak bir etki oluşturmak için nokta kesme tekniğini kullanarak kâküllerin uçlarına müdahale edebilirsiniz.

Kâkülünüzün boyunun kaş hizasında olmasını istiyorsanız, burun hizasında kesmeye mutlaka dikkat edin. eğer kesimi daha yukarıdan yaparsanız kâkülleriniz alnınıza çıkacak bu da kötü bir görünüme neden olacaktır.