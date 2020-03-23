Evde izleyebileceğiniz en iyi 10 Anne Hathaway filmi

Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin ve sinema haberlerinin yer aldığı Rotten Tomatoes adlı internet sitesinin puanlamasına göre Hathaway’in en iyi 10 filmini bir araya getirdik.

Dark Waters (2019) - Sarah Barlage Bilott

Eleştirmenler onu en çok ‘Dark Waters’ filminde Sarah Barlage Bilott olarak sevdiler.

‘Dark Waters’ yani ‘Karanlık Sular’ filmi, büyük bir kimya şirketinin çevre kirliliği ile ilgili bir davasını araştıran avukat Robert Bilott’un yaşadıkları üzerinde yoğunlaşıyor. Olayı araştırmaya başlayan Robert, gerçekleri ortaya çıkarmak için geleceğini, ailesini ve kendi yaşamını riske atar.

"Dark Waters" şu anda Hathaway'in en çok beğenilen filmi. Eleştirmenler, hikayenin ilham verici yanına ve oyuncu kadrosunun gücüne dikkat çekti.

Brokeback Mountain (2005) Lureen Newsome Twist

Hathaway "Brokeback Mountain" da (2005) Lureen Newsome Twist oynadı.

Pulitzer ödüllü E. Annie Proulx'un kısa hikâyesinden uyarlanmıştır. Film, Ang Lee'nin popüler kültür ile sanat arasındaki yolculuğunun ve eşcinsel temalı sinemanın ilginç ürünleri arasında yer alan Brokeback Dağı, Wyoming'deki aynı isimli Brokeback Dağı'nda 1963 yılında kovboyluk yaparken birbirlerine aşık olan "Ennis del Mar" (Ledger) ve "Jack Twist"in (Gyllenhaal) hikâyesini anlatılmaktadır. Film, takip eden 20 yıl boyunca ikilinin süre giden karmaşık ilişkisine odaklanır.

Kara Şövalye Yükseliyor (2012) Selina Kyle

"Kara Şövalye Yükseliyor" filminde Hathaway, Catwoman olarak da bilinen Selina Kyle rolünü oynadı.

Filmin senaryosu, kardeşi Jonathan Nolan ve David S. Goyer tarafından yazılmıştır. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) ve 2008 tarihli Kara Şövalye (The Dark Knight) film serisinin, son filmidir. Film 2008 yapımı The Dark Knight filminin devamı niteliğindedir.

Rachel Evleniyor (2008) - Kym

"Rachel Evleniyor" filminde Anne Hathaway, Kym rolünü oynadı. Rachel Getting Married, 2008 yapımı Amerikan dram filmidir. Yönetmeliğini Jonathan Demme üstlenmiştir. 65. Venedik Film Festivali'nin açılış filmdir. 6 Eylül 2008'de Toronto Film Festivali'nin de açılışını yapmıştır.

Colossal (2017) - Gloria

Oyuncu "Colossal" filminde Gloria rolünü oynadı.

Bilim kurgu temelli bir komedi olan "Colossal", New York'tan eve dönen ve Güney Kore'de denizaşırı ortaya çıkan dev bir canavarla telepatik bir bağlantısı olduğunu keşfeden bir kadın olan Gloria'ya odaklanıyor.

Şeytan Marka Giyer (2006) - Andy

"Şeytan Marka Giyer" filminde Andy rolünü oynadı.

‘’The Devil Wears Prada’’, Lauren Weisberger'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış olan 2006 yapımı Oscar adayı film. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier ve Tracie Thoms filmde rol alırken filmin yönetmenliğini David Frankel, yapımcılığını ise Wendy Finerman yapmıştır. Filmin kitaptan uyarlanan senaryosunu Aline Brosh McKenna yazmıştır. Anne Hathaway bu filmdeki rolü ile dikkat çekmiştir.

Yıldızlararası (Interstellar 2014) - Amelia Brand

Oyuncu "Yıldızlararası" filminde Amelia Brand rolünü oynamıştır.

Yıldızlararası (İngilizce: Interstellar), Christopher Nolan tarafından yönetilen epik bilimkurgu türündeki 2014 yapımı ABD filmi. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine yer almaktadır. Filmde bir grup astronotun bir solucandeliğinden geçerek insanların yaşayabileceği yeni bir yer arayışı konu edilmektedir.

Don Jon (2013)

Hathaway, "Don Jon" filminde Emily Lombardo rolündeydi.

Joseph Gordon-Levitt tarafından yazılan ve yönetilen 2013 Amerikan romantik komedi-drama filmidir. Anne Hathaway'in Don Jon'da büyük bir rolü yok hatta ana karakter olmadığı birkaç filmden birisi. Ama yine de filmdeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Les Misérables – (Sefiller- 2012) - Fantine

Anne Hathaway filmde Fantine isimli karakteri oynarken Amanda Seyfried de onun kızı Cosette'i oynadı. Fantine yaşam mücadelesi veren bir fabrika işçisi ve Valjean tarafından alınana dek Thénardierlerin baktığı gayrimeşru çocuk Cosette'in annesidir.

The Intern (2015) - Jules Ostin

Oyuncu "The Intern" filminde Jules Ostin karakterini canlandırdı.

Stajyer, Nancy Meyers'in yönettiği 2015 yapımı Amerikan komedi-drama filmi. Filmde Robert De Niro ve Anne Hathaway başrolleri oynarken, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine yardımcı rolleri paylaşıyorlar. Film 25 Eylül 2015'te gösterimdeki yerini aldı.