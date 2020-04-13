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Evdehayat
Haber Giriş: 13.04.2020 - 23:57,Son Güncelleme:

Evde iyi bir manikür için 5 öneri

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Evde iyi bir manikür için 5 öneri
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İyi görünmek için manikürümüzün temiz olması lazım ama bu saatlerce zaman harcamanız anlamına gelmiyor.

Kırık Tırnağa Acil Yardım

Eğer tırnağınızın kırılmış olması diğer bütün tırnaklarınızı da kesmenizi gerektiriyorsa minik bir yama sizi kurtarabilir. Bir çay poşeti, bant veya bir parça ıslak mendille bu sorunu anında çözebilirsiniz. Tabii ki tırnak tutkalı da kullanabilirsiniz.

Ojeye Karşı Vazelin

Ojenizi sürmeden önce tırnak çevrenize vazelin sürün. Sonrasında çevreye taşan ojeyi kütikül çubuğuyla kolayca eleyebilirsiniz. Eğer vazelininiz yoksa herhangi yağlı bir krem de işinizi görür.

Koyu Ojelere Diş Macunu

Koyu renkli ojelerin tırnaklarınızda lekeler bıraktığının eminin farkındasınızdır. Kesinlik hoş bir görüntü değil. Bu dertten kolaylıkla kurtulmak için tırnaklarınıza diş macunu sıkın ve çok bastırmadan tırnaklarınıza ovarak yedirin. Bir dakika içinde tırnaklarınız tertemiz olacaktır.

Çıkmayan Ojelere Alüminyum Folyo

Aslında jel ojeleri çıkarmak için kullanılan bir yöntem olsa da normal ojelerde de çok iyi işe yarıyor. Bir pamuk parçasını asetonla ıslatın, pamuğu tırnağınızın üzerine yerleştirdikten sonra alüminyum folyoyla sarın. 10 dakika içinde hiç uğraşmadan ojeniz tamamen silinmiş olacaktır.

Oje Soğuk Suda Daha Çabuk Kurur

Ojenizi sürdükten sonra 2 dakika kurumaya bırakın sonra 3 dakika boyunca bir kase soğuk suda dinlendirin. Eğer parmaklarınız çok üşümeye başlarsa, çıkarıp tekrar sokun. Bu yöntemi uyguladıktan sonra ojenizin başına hiçbir şey gelmeyecektir.

Güçlü Tırnaklar İçin 6 İpucuTırnaklar, el güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakımsız, kırılan, soyulmuş ya da sararmış tırnaklara sahip olmayı hiçbirimiz istemeyiz. Eğer güçsüz tırnaklara sahipseniz önereceğimiz 6 adımı mutlaka denemelisiniz.
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