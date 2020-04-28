Evde her gün plank yapmanın 4 faydası
Uzmanlar, evde olduğumuz şu günlerde egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu sıklıkla vurguluyorlar. Evde yapabileceğiniz en kolay egzersiz hareketlerinden biri de de kesinlikle plank. Gelin evde her gün plank yapmanın size sağlayacağı faydalara bakalım.
1- Karın kaslarını çalıştırıyor
Plank, abdominal kas gruplarını çalıştıran önemli bir egzersizdir. Bu bölgedeki kasların her birini plank ile güçlendirebilirsiniz. Abdominal kas gruplarını güçlendirmek ise sadece karnınızın güzel görünmesini sağlamaz. Aynı zamanda ağır şeyleri kaldırma becerisini arttırır, sırt kaslarını destekler.
2- Kalori yaktırıyor
Plank yapmak, vücudu zorlamanın, vücut sınırlarını aşmanın en kolay ama etkili yollarından biri. Plank, abdominal kas gruplarının çalışmasını sağladığı için daha fazla kalori yakımını da yardımcı olur. Plank yaparken normalden daha fazla kalori yakarsınız.
3- Dengeyi arttırıyor
Plank egzersizi, vücut dengenizin artmasına da yardımcı oluyor. Eğer abdominal kaslarınız güçsüzse vücut gereken dengeyi sağlayamaz. Yukarı da belirttiğimiz gibi plan egzersizi abdominal kas gruplarını çalıştırdığı için denge kas grupları da güçlenmiş oluyor.
4- Postürü düzeltiyor
Postür, iskelet sistemimizin doğru duruş şekline verilen addır. Düzenli olarak plank yapmak, postürün düzelmesine de yardımcı oluyor.
Plank nasıl yapılır?
Yüz üstü uzanın ve avuç içleriniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdenizi yukarıya doğru kaldırın. Boyun bölgenize yük binmemesi için karşıya değil yere bakın.
Başlangıç olarak 10-15 saniyelik 3 set halinde yapabilirsiniz. Daha sonra plank pozisyonunda kaldığınız süreyi yavaş yavaş arttırın.
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