Evde her gün plank yapmanın 4 faydası

1- Karın kaslarını çalıştırıyor

Plank, abdominal kas gruplarını çalıştıran önemli bir egzersizdir. Bu bölgedeki kasların her birini plank ile güçlendirebilirsiniz. Abdominal kas gruplarını güçlendirmek ise sadece karnınızın güzel görünmesini sağlamaz. Aynı zamanda ağır şeyleri kaldırma becerisini arttırır, sırt kaslarını destekler.

2- Kalori yaktırıyor

Plank yapmak, vücudu zorlamanın, vücut sınırlarını aşmanın en kolay ama etkili yollarından biri. Plank, abdominal kas gruplarının çalışmasını sağladığı için daha fazla kalori yakımını da yardımcı olur. Plank yaparken normalden daha fazla kalori yakarsınız.

3- Dengeyi arttırıyor

Plank egzersizi, vücut dengenizin artmasına da yardımcı oluyor. Eğer abdominal kaslarınız güçsüzse vücut gereken dengeyi sağlayamaz. Yukarı da belirttiğimiz gibi plan egzersizi abdominal kas gruplarını çalıştırdığı için denge kas grupları da güçlenmiş oluyor.

4- Postürü düzeltiyor

Postür, iskelet sistemimizin doğru duruş şekline verilen addır. Düzenli olarak plank yapmak, postürün düzelmesine de yardımcı oluyor.

Plank nasıl yapılır?

Yüz üstü uzanın ve avuç içleriniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdenizi yukarıya doğru kaldırın. Boyun bölgenize yük binmemesi için karşıya değil yere bakın.

Başlangıç olarak 10-15 saniyelik 3 set halinde yapabilirsiniz. Daha sonra plank pozisyonunda kaldığınız süreyi yavaş yavaş arttırın.