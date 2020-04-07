Evde elektrikten tasarruf etmeyi sağlayacak öneriler

Televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletler kapatılsalar dahi, prize takılı oldukları durumlarda elektrik harcamaya devam ederler. Bu nedenle eğer kullanmadığınız eşyaların fişlerini mutlaka çekmelisiniz.

Tasarruflu ampuller elektrikten tasarruf yapmanızı sağlar. Ampul alırken bu detayı göz önünde bulundurun. Ayrıca avizede eğer mümkünse birkaç tane ampul kullanmak yerine tek ve büyük bir ampul kullanmak enerji tasarrufu açısından daha mantıklıdır.

Mutfakta enerji tasarrufu sağlamak için buradaki eşyaları dikkatli kullanmaya özen göstermeliyiz. Buzdolabının kapasını çok uzun açık tutmamalı, yemek yaparsan fırının kapağını sık sık açmamalıyız.

Bulaşık makinesini tam kapasite doldurduktan sonra çalıştırmalı, mümkünse kısa programını kullanmalıyız.

Yine çamaşır makinesini de dolduktan sonra çalıştırmalı, ekonomik modunu kullanmalıyız. Çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde değil, asarak kurutulmalıdır.

Banyoda enerji tasarrufu etmek için ise duş alma süremizi kısaltmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken musluğu mümkün olduğunca kısmalı ya da kapatmalıyız.