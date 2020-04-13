Evde besleyici pembe maske nasıl yapılır?

Yüz ve Dekolte Bölgesi İçin Pembe Maske

1 adet E vitamini kapsülü

2 yemek kaşığı kil

1 yemek kaşığı kayısı yağı

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı avokado yağı

1 yemek kaşığı gül yaprağı

Gül suyu

Tarif:



Listede yer alan malzemeleri bir araya getirip karıştırın ve yumuşak bir kıvama getirin.

Yüzünüzü kir ve yağlardan arındırmak için yıkayıp kurulayın ve ardından maskeyi sürün.

Maskeyi uygularken göz çevresine sürmemeye dikkat edin.

5 dakika kadar maske durduktan sonra maskeyi temizleyebilirsiniz.

Cilt hassasiyetiniz varsa dermatoloğunuza danışmadan kullanmayın.