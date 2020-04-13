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Evdehayat
Haber Giriş: 13.04.2020 - 23:44,Son Güncelleme:

Evde besleyici pembe maske nasıl yapılır?

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Evde besleyici pembe maske nasıl yapılır?
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Yüz ve dekolte bölgesi için evde pembe maske nasıl yapılır? İşte tarifi...

Yüz ve Dekolte Bölgesi İçin Pembe Maske

  • 1 adet E vitamini kapsülü
  • 2 yemek kaşığı kil 
  • 1 yemek kaşığı kayısı yağı 
  • 1 yemek kaşığı badem yağı 
  • 1 yemek kaşığı avokado yağı 
  • 1 yemek kaşığı gül yaprağı
  • Gül suyu

Tarif:

Listede yer alan malzemeleri bir araya getirip karıştırın ve yumuşak bir kıvama getirin.

Yüzünüzü kir ve yağlardan arındırmak için yıkayıp kurulayın ve ardından maskeyi sürün.

Maskeyi uygularken göz çevresine sürmemeye dikkat edin.

5 dakika kadar maske durduktan sonra maskeyi temizleyebilirsiniz.

Cilt hassasiyetiniz varsa dermatoloğunuza danışmadan kullanmayın. 

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