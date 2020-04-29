Evde bal ile yapılabilecek 3 maske tarifi

Cilt canlandırıcı bal maskesi

Yarım elmayı rendeleyin, yarım muzu ezin ve 1 yemek kaşığı bal da ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımı göz çevreniz hariç yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulayın ve temiz bir havlu ile kurulayın.

Sivilceler için maske

Bir tutam yeşil çay, 3 yemek kaşığı bal ve 1 ampul C vitaminini blenderda krem haline gelene kadar ezin. Krem haline gelen karışımı yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak yedirin. Göz çevrenize gelmemesine özen gösterin. Ilık su ile yüzünüzü yıkayın ve havlu ile tampon yaparak kurulayın.

Cilt sıkılaştırıcı maske

1 yemek kaşığı bal, yarım tatlı kaşığı badem yağı ve 1 yumurtanın sarısını krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Göz çevreniz hariç yüzünüze sürün ve 10 dakika bekleyip ılık su ile güzelce yıkayın. Temiz havlu ile tampon yaparak kurulayın.