Evde bakım: Topuk çatlaklarından kurtulmanın doğal yolları

Maydanozlu ayak banyosu

Maydanoz; C vitamini , kollajen ve K vitamini içerir. Bu özellikleri ile cildi onarmaya ve yenilemeye, cildin esnekliğini arttırmaya ve cildin iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

10 dal maydanoz ayıklayın, ince ince doğrayın ve ılık suyla bir leğene ekleyin. 30 dakika boyunca ayaklarınızı ıslatın. Yumuşacık ayaklar için gün aşırı uygulayabilirsiniz.

Doğal nemlendirici limon

Limon, kuruyan cildi nemlendirmenin en doğal yollarından biridir. Antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahip olan limon, cilt tahrişini yatıştırır.

Nasıl kullanılır?

Bir adet limon ile bir çift çoraba ihtiyacınız var. Tam limonu ikiye bölün ve yarım limonları topuklarınıza koyun, çorapları giyin. 30 dakika bekleyin ve kabukları çıkarıp topuklarınızı nemlendirici bir krem ile ovun. Bizim önerimiz ise Hindistan cevizi yağı.

Her derde deva elma sirkesi

Elma sirkesinin sağlığa ve vücuda olan faydalarını uzmanlar anlata anlata bitiremiyor. Elma sirkesi mikropları öldürür, cildi yumuşatır ve kötü ayak kokusunu giderir.

Nasıl kullanılır?

Bir kabı ılık suyla doldurun ve yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Ayaklarınızı suyun içine sokun ve 20 dakika bekleyin. 20 dakikanın sonunda ayaklarınızı çıkarın ve ponza taşı ile nazikçe ovalayın.