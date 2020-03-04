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Evdehayat
MAHMURE ÖZEL
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Ev yapımı dudak peelingi nasıl yapılır?

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Ev yapımı dudak peelingi nasıl yapılır?
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Şeker, bal ve zeytinyağı... Evet, ev yapımı dudak peelingi için ihtiyacınız olan malzemeler sadece bu üçü. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal dudak bakımı tarifi...

Bu peeling dudaklarınızdaki ölü deriyi arındıracak ve dudaklarınızı yumuşatıp pürüzsüz olmasına yardımcı olacak. 

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Tarifi:

Dudak peelinginizi hazırlamadan önce bir kase alın içerisine esmer şeker, bal ve zeytinyağını koyup iyice karıştırın.

Karışımdan bir miktar alıp parmağınızla dudağınızın her yanına uygulayın ve 3-4 dakika dudaklarınızı bu karışımla ovun.

Daha sonra temiz bir havlu ya da peçeteyle temizleyip ılık suyla yıkayın.

Peeling sonrası dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmamalısınız.

Eğer dudaklarınız çok kuru ve çatlaksa öncesinde ya bir dermatologa danışın ya da eczanelerden satın alabileceğiniz tedavi edici özelliği olan kremlerden kullanın.

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