CS:GO | Ev karantinasında en çok oynanan oyun

Counter Strike: Global Offensive, ilk kez karşımıza 8 yıl önce çıkmıştı. O günden bu yana oyuncu kitlesini genişletmeyi sürdüren CS:GO, koronavirüs salgını sonrasında milyonlarca insanın evine kapanmasıyla ilgi odağı oldu. Evinden çıkamayanların azımsanmayacak bir kısmı, vaktini oyun oynayarak değerlendirirken, en çok tercih edilen oyun ise CS:GO oldu.

Bu ilgiden dolayı oyuncu rekor kıran CS:GO, 1.2 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşmayı başardı, kendi rekorunu kırdı. Bunun yanı sıra son 30 gün içerisinde oyunun ortalama oyuncu sayısı 719 bine ulaştı.

Steam verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive dışında Dota 2, PUBG, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, ARK: Survival Evolved, Destiny 2, Team Fortress 2, Monster Hunter: World ve Warframe gibi oyunlar da büyük ilgi görüyor.

Steam, koronavirüs nedeniyle evine kapananlara özel olarak bir indirim uygulamazken, platformda oyun fiyatlarının genel olarak uygun olduğunu da belirtmek gerekiyor.



