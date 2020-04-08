CS:GO | Ev karantinasında en çok oynanan oyun
Half Life serisiyle milyonlarca oyuncunun kalbinde ayrı yer kazanan Valve'ın bir başka oyunu olan Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oyunu, ev karantinasının sürdüğü bugünlerde en çok oynanan oyun olma özelliğine sahip. Öyle ki sadece Nisan ayı başında 1.2 milyon oyuncu aynı anda oyuna girip mücadele etti.
Counter Strike: Global Offensive, ilk kez karşımıza 8 yıl önce çıkmıştı. O günden bu yana oyuncu kitlesini genişletmeyi sürdüren CS:GO, koronavirüs salgını sonrasında milyonlarca insanın evine kapanmasıyla ilgi odağı oldu. Evinden çıkamayanların azımsanmayacak bir kısmı, vaktini oyun oynayarak değerlendirirken, en çok tercih edilen oyun ise CS:GO oldu.
Bu ilgiden dolayı oyuncu rekor kıran CS:GO, 1.2 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşmayı başardı, kendi rekorunu kırdı. Bunun yanı sıra son 30 gün içerisinde oyunun ortalama oyuncu sayısı 719 bine ulaştı.
Steam verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive dışında Dota 2, PUBG, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, ARK: Survival Evolved, Destiny 2, Team Fortress 2, Monster Hunter: World ve Warframe gibi oyunlar da büyük ilgi görüyor.
Steam, koronavirüs nedeniyle evine kapananlara özel olarak bir indirim uygulamazken, platformda oyun fiyatlarının genel olarak uygun olduğunu da belirtmek gerekiyor.
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