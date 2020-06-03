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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Çikolata sevenler için: Brownie tarifi

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Çikolata sevenler için: Brownie tarifi
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Brownie sevmeyen yoktur. Buram buram çikolata kokusuyla tadına doyum olmuyor. Hazırlaması da çok pratik olan bu kekin yemesi de ayrı bir keyif. Tatlı krizleriniz için birebir olan brownie'yi denemek isterseniz, işte tarifi...

Malzemeler:

4 adet yumurta

2 su bardağı süt

2 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

4 veya 5 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri bir kasede güzelce çırpın.

Üzerine süt, sıvı yağ, vanilya ve kakaoyu da ekleyin.

Ardından güzelce çırpın.

Karışımdan 1 veya 1,5 su bardağı kadar kenara ayırın.

Kalan karışıma da unu ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.

Daha sonra yağladığınız fırın kabına dökün.

Hamurunuzu önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine bir çatal yardımıyla delikler açın.

Daha sonra ayırdığınız karışımı kekin üzerine gezdirin.

Dilerseniz üzerini Hindistan cevizi veya Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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