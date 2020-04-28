Biraz çabayla dışarıda yediğinizden iyi olacak: Kuşbaşılı pide
Koronavirüs nedeniyle evde kalanlar, özellikle de çocuklar, dışarıda yediğimiz lezzetleri çok özledi. Bunlardan bir tanesi de pide. Çıtır çıtır kenarları, içlerindeki bol malzemeleriyle hepimizin favorisi olan pideleri evinizde yapmaya ne dersiniz? Biz bugün kuşbaşılı bir pide yapalım dedik ama siz bu hamuru dilediğiniz malzemeyle birleştirip pidenizi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun…
Malzemeler:
5 su bardağı un
1 paket kuru maya
1 adet yumurta beyazı
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kaşığı şeker
İç harcı için:
350 gram kuzu kuşbaşı et
2 kırmızı biber
2 yeşil biber
1 adet domates
Yarım demet maydanoz
Üzeri için:
Tereyağı
Dilerseniz yumurta
Nasıl yapılır?
Un, maya, tuz ve şekeri derin bir kasede karıştırın.
Sıvı malzemeleri de ekleyip güzelce yoğurun.
Hamuru mayalanması için nemli bir örtünün altında 45 dakika kadar dinlendirin.
Bu esnada kuşbaşı eti kavurmaya başlayın.
Etler kavrulurken biberleri, maydanozları ve domatesi ince ince doğrayın.
Etlerin pişmesine biberleri ilave edip biraz daha kavurun.
Son olarak domates ve maydanozu ekleyip harcı ocaktan alın.
Mayalanan hamuru bezelere ayırıp elinizle uzatarak pide şekli verin.
Ortasına etli harçtan koyduğunuz hamurların kenarlarını harç dökülmeyecek şekilde ortaya doğru kapatın.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pidelerinizi fırına verin.
Hamurlar kızarınca pideleri fırından alın. Dilerseniz fırından çıkarmadan 5 dakika önce üzerine bir yumurta kırabilirsiniz.
Çıkar çıkmaz kenarlarına tereyağı sürün. Dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle