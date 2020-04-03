Banyo düzeni nasıl olmalı?

Yapabileceğiniz birkaç düzenleme ile banyonuzun daha ferah ve düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.

- Evdeki en küçük alan genellikle banyolar oluyor. Sık sık kullanıldığı için de düzenli ve kullanım için hazır tutulması önemli. Banyonuzda depolama alanı için yer varsa banyo dolabı tercih edebilirsiniz. Ancak, yeriniz kısıtlıysa lavabo altı alanlarını değerlendirebilirsiniz.

- Banyo gereçlerine kolay ulaşabilmek için bir arada tutmak faydalı olacaktır. Bu yüzden farklı kutu ve sepetleri tercih edebilirsiniz.

- Her gün kullanılan eşyalarınız için de raflardan faydalanabilirsiniz.

- Banyo eşyalarınızı dolaba yerleştirmek daha ferah bir ortam yakalamanıza yardımcı olacaktır.