Ballı ılık su içmenin etkilerine geçmeden önce, biraz baldan bahsedelim mi? Güçlü bir iyileştirici olan bal, cilt yaralarını ve yanıkları tedavi etmede önemli bir rol oynuyor.

Bu harika besin, şekere de sağlıklı bir alternatiftir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bal, iltihap önleyici özelliği ile sivilceleri de tedavi ediyor.

Birçok insan balın kilo aldırdığını düşünüyor. Oysa bu doğru değil. Aksine bal, doğru tüketildiği takdirde metabolizmayı hızlandırıyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.

Ballı ılık su içmenin vücuda etkileri neler?

- Ballı su içmek bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor.

- Uyku kalitesini arttırıyor. Ballı ılık su içmek, üst solunum yolunu açarak rahat bir uyku sağlıyor.

- Ballı ılık su, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor.

- Antioksidan ve anti-bakteriyel özelliği ile de sindirim sistemini güçlendiriyor.

- Ballı ılık su aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı oluyor.