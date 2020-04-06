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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:55,Son Güncelleme:/

Aynalarınız bu şekilde daha güzel görünecek

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Aynalarınız bu şekilde daha güzel görünecek
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Aynanızın görünümünden sıkıldıysanız evinizde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Peki ama nasıl? diye soracak olursanız, işte cevabı...

Evinizde bulunan birkaç malzeme ile bambaşka bir ayna tasarlayabilirsiniz.

Mutfağımızda bulunan kürdanlardan veya çöp şişlerden faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken istediğiniz renkte boyayıp aynanızın kenarına yapıştırmak. En sonunda da üzerinden vernikle geçerseniz, bambaşka bir görünümle evinizi renklendirebilirsiniz.

Aynanızın kenarlarını incilerle süsleyerek farklı bir tasarım yapabilirsiniz. Bunun için yapıştırıcı ve kullanacağınız inciler yeterli. İncileri aynanızın kenarına yapıştırın ve farkı görün.

Diğer bir seçenek de ahşap mandallar... Mandalları boyayın ve aynanızın çevresine yerleştirin. Fakat bunun için aynanızın oval olması gerekli.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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