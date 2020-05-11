Ani tatlı krizleri için evde pratik çözüm: Granola bar
Canı tatlı çekenlerin zararsız çözüm arayışında listenin başında granola barlar geliyor. Yulaf ve kurutulmuş meyvelerin yanı sıra bal veya pekmez gibi malzemeler de kullanılarak yapılan granola barlar çayın ve kahvenin yanına da çok yakışıyor. Üstelik kapalı bir kavanozda sakladığınız takdirde tazeliğini de uzun süre kaybetmeyen katkısız granola barı evinizde yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.
Malzemeler:
1,5 su bardağı yulaf
1 su bardağı kuru üzüm
Hindistan cevizi
10-12 adet badem
5-6 adet kaju fıstığı
5-6 adet hurma
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı pekmez
Nasıl yapılır?
Badem ve kajuyu fırında 5 dakika ısıtarak gevrekleştirin.
Kuru üzüm, badem, kaju ve hurmayı mutfak robotumda çekerek hamur kıvamına getirin.
Yulaf ezmesi ve Hindistan cevizini de ekleyip harmanlayın.
Pekmez, bal ve fıstık ezmesini bir kapta karıştırıp biraz ısıtın.
Yulaflı karışımı da pekmezli karışıma ekleyip elinizle karıştırın.
Fırın tepsisine bir yağlı kağıt serip hazırladığınız malzemeyi elinizle tepsiye yayın.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin ve 15-20 dakika kadar kurutun.
Pişen granolaları soğuduktan sonra dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun…
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