Ahşap parke temizliği nasıl yapılır?

Su, ahşap parkelerin kabarmasına ve bozulmasına sebep olabilir. Bu nedenle kullanılacağı alan oldukça önemli. Nemli alanlarda tercih edilmemeli. Ayrıca temizlik esnasından ahşap zeminin ıslak kalmamasına özen gösterin. Yer temizlemede kullandığınız bezi, ıslattıktan sonra iyice sıkın. Böylece, sudan dolayı parkenizin kabarmasını engelleyebilirsiniz.

Kullandığınız temizlik malzemelerine dikkat edin. Uygun olmayan malzemeler ahşap parkenizi aşındırabilir. Jel yapıdaki Arap sabunu ile silmeyi tercih edebilirsiniz.

Parkelerinizde lekeler oluşursa, o bölgeyi ıslak biz bezle temizleyebilirsiniz.

Ahşap zemininizi parlatmak için de sirkeden faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken parkelerinizi temizledikten sonra temiz suya bir miktar sirke ekleyip silmek. Bu şekilde güzelce temizlemenin yanı sıra ahşap parkelerinizi de parlatabilirsiniz.



