Dünya halkları Gazze için ayakta

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Dünyanın dört bir yanında halklar, protesto gösterileriyle Filistin’e destek olmaktan vazgeçmiyor. Her hafta binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşler, uluslararası kamuyounda İsrail’in saldırganlığına karşı artan huzursuzluğu yansıtıyor. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya başta Batı ülkelerinde protestocular, Gazze Şeridi’ndeki sivil katliamına rağmen hükümetlerinin İsrail’i desteklemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirmek için bir araya geldi.

- ABD: Başkent Washington’da binlerce kişi Filistin’e destek için toplandı. “Washington’a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen ve 450’den fazla sivil toplum örgütünün destek verdiği gösteriye 30 binden fazla kişi katıldı. Beyaz Saray’a giden Pennsylvania Bulvarı’nı dolduran kalabalık, sloganlar atarak Biden yönetiminin İsrail’e verdiği desteği protesto etti.

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- KANADA: Gazze’deki insani krize dikkat çekmek için Montreal’de toplanan binlerce kişilik kalabalık Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan acil ateşkes çağrısı yapmasını talep etti. Trudeau, cuma günü ABD’deki bir zirvede Gazze savaşıyla ilgili konuşurken yanlışlıkla “ateşkes” kelimesini ağzından kaçırmış, hemen ardından “insani duraklama” ifadesiyle düzeltmişti.

- AVRUPA DA SOKAKTA: İngiltere’nin başkenti Londra’da da binlerce kişi Gazze’de ateşkes çağrısında bulunmak için toplandı. Londra polisi, “ırkçı nefreti kışkırtma, polis memuruna saldırı” gibi suçları gerekçe göstererek 29 göstericiyi gözaltına aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce protestocu Gazze’de derhal ateşkes çağrısında bulundu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da hedef alarak “Macron, suç ortağı” sloganları attı. Almanya’nın başkenti Berlin’de, 5 binden fazla kişi Filistinliler için yürüdü. Romanya’nın başkentinde Bükreş’in merkezinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları sallayarak “Çocukları Gazze’den kurtarın” sloganları attı. İtalya’da başkent Roma ve Milano’da da binlerce kişi Filistin’e destek için yürüyüş gerçekleştirdi. Norveç’in Oslo kentindeki parlamento binası Stortinget önünde toplanan kalabalık, “Özgür Filistin”sloganları attı.

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İngiltere/Londra

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Polonya’nın başkenti Varşova’da, İspanya’nın çeşitli kentlerinde, Belçika, Arnavutluk, İsveç ve Hollanda’da da yüzlerce kişi Filistin’e destek gösterileri düzenledi.

Paris/Fransa

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI: DESTEĞİ KAYBEDİYORUZ

- Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, “uluslararası kamuoyunda İsrail’e desteğin azaldığı” uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve “Uluslararası durumumuz iyi değil. Artık dünya kamuoyu bizim lehimize görünmüyor” diyen Bennett, “TikTok’ta Filistin yanlısı/Hamas yanlısı içeriklerin, İsrail yanlısı içeriğe kıyasla 15 kat daha fazla izlendiğini” belirtti. Bennett, İsrail’e kamuoyu ve hükümet desteğini güçlendirebilmek için ABD’ye ziyarette bulunacağını kaydetti.

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Naftali Bennett

NETANYAHU’NUN EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO

- İsrail genelinde pek çok şehirde 7 Ekim’de Hamas tarafından esir alınan rehinelerin yakınlarına destek için sokağa çıkan İsrailliler, Kudüs’te Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinin önünde “istifa” çağrısında bulundu, “Netanyahu katil” sloganları attı. Polis başbakanın konutunun önünde toplanan yaklaşık 2 bin protestocuya karşı bariyerle önlem aldı. Bazı rehine yakınları ise Tel Aviv’deki savunma bakanlığı binası önünde çadır kurarak rehineler serbest kalana kadar bölgeden ayrılmayacaklarını açıkladı.

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Binyamin Netanyahu

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

GAZZE’DE CAN KAYBI 9 BİN 770

- İsrail jetleri savaşın 30’uncu gününde Gazze’nin kuzeyini bombalamaya devam etti. Endonezya Hastanesi yakınlarında şiddetli patlamalar yaşandı, alevler İsrail’den görülebildi. 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 770 oldu. Yaralıların sayısı ise 26 bin olarak açıklandı. İşgal altındaki Batı Şeria’da ise İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları sonucu 152 Filistinli hayatını kaybetti.

‘ARTIK KUZEY VE GÜNEY GAZZE VAR’

- İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün gece yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ni tam olarak kuşattıklarını belirterek, “Bugün, Gazze’nin kuzeyi ve Gazze’nin güneyi var” dedi. Öte yandan Gazze’de süren kara operasyonunda ölen 32 asker dahil olmak üzere şu ana kadar 346 İsrailli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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HAMAS: EN AZ 60 REHİNE KAYIP

-Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in saldırıları dolayısıyla 60’dan fazla rehinenin “kayıp” olduğunu duyurdu. Saldırılar sonucu enkaz altında kalan 23 rehinenin cesedini bulduklarını söyleyen Ubeyde, “geri kalanlara büyük ihtimalle hiçbir zaman ulaşamayacaklarını” belirtti. İsrail, Hamas sözcüsünün açıklamalarını doğrulamadı.

ABD’DEN İSRAİL’E TAVSİYE ‘KÜÇÜK BOMBA KULLANIN’

- Gazze’deki insani felakete rağmen, “Hamas’a fayda sağlayacağı” gerekçesiyle ateşkese karşı olan ABD yönetiminin, sivil kayıpları azaltmak için İsrail’e “küçük bombalar kullanmayı” tavsiye ettiği iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İsrail’e “Gazze Şeridi’ndeki askeri harekâtında sivil kayıplarını azaltmak için daha küçük bombalar kullanmak” da dahil olmak üzere bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

HEDEF HAMAS’IN GAZZE LİDERİ

- İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’ne yönelik hava bombardımanı ve kara saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Gallant, İsrail ordusunun “Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini” açıkladı. Gallant açıklamasında, “Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız” dedi.

Yoav Gallant

YAKIT BİTERSE 100 KİŞİ ÖLÜR

- Gazze’nin kuzeyindeki El Şifa Hastanesi’nin plastik cerrahi bölümü başkanı Dr. Ahmed Mohallalati, hastanenin yakıtı biterse “en az 100 kişinin öleceğini” söyledi. Hastanenin kan bankalarını, solunum cihazlarını, oksijen pompalarını ve hastaların tedavisinde kritik öneme sahip diğer ekipmanları çalıştıracak elektrik üretmek için yakıta ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Mohallalati, “Yakıt almak için sihirli bir çözümümüz yok” dedi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.

ULUSLARARASI MEDYA İLK KEZ GAZZE ŞERİDİ’NİN KUZEYİNDE

- 7 Ekim’den bu yana uluslararası gazetecilerden oluşan küçük bir grubun İsrail ordusuyla beraber Gazze Şeridi’nin kuzeyine girmesine izin verildi. İsrail, medya mensuplarına “yayınlamadan önce İsrail tarafından denetlenmesine izin verme şartıyla” bölgeden görüntü alabileceklerini bildirdi. Ordu, gazetecilere Hamas militanlarına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bu arada Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, Gazze’de iletişim ve internet hizmetlerinin dün gece tamamen kesildiğini duyurdu.

ESKİ MOSSAD YETKİLİSİ: GAZZELİLERİ DÜNYAYA DAĞITALIM

- İsrail İstihbarat Teşkilatı’nın eski başkan yardımcısı Ram Ben Barak, “Gazzelileri dünyaya dağıtma” tavsiyesinde bulundu. İsrail’de bir TV programına katılan Barak, “Gazze’de olmaktansa Kanada’da mülteci olmak daha iyidir. Gazzelileri dünyaya dağıtalım. 2. 5 milyon Gazzeli var, her ülke 25 bin Gazzeliyi alsa, 100 ülke eder. İnsancıl bir yöntem. Dünya Filistin problemini çözmek istiyorsa, çözme imkanı var” ifadelerini kullandı.

PAPA: TANRI AŞKINA ATEŞİ DURDURUN

- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesko, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Gazze’de ateşkes çağrısını yineledi. “Tanrı adına durmanız, ateşi kesmeniz için dua ediyorum” ifadelerini kullanan Papa, İsrail-Hamas savaşına son vermek için iki devletli bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.