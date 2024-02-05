ABD ve İngiliz uçakları Husileri vurdu

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28 Ocak günü Ürdün’de üç Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası cumartesi gününün ilk saatlerinde Irak ve Suriye’deki İran destekli milis grupları vuran ABD, aynı günün geç saatlerinde İngiltere ile birlikte Yemen’deki Husileri vurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre iki ordu, 13 noktada 36 Husi hedefine saldırı düzenlendi. Açıklamada “İran destekli Husi hedefleri arasında çok sayıda yer altı depolama tesisi, komuta ve kontrol merkezleri, füze sistemleri, İHA depoları, operasyon sahaları, radarlar ve helikopterler yer aldığı” belirtildi.

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‘SONUÇLARINA KATLANACAKLAR’

Saldırıların Husilerin ABD ve İngiltere gemilerinin yanı sıra Kızıldeniz, Bab El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’ndeki uluslararası ticari gemilere yönelik saldırı kabiliyetini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırılar sonrası uluslararası sularda saldırıların durmaması durumunda Husilerin bunun sonuçlarına katlanmaya devam edeceğini ifade etti. Austin yazılı açıklamasında, “Dünyanın en kritik su yollarından birinde yaşamları ve ticaretin serbest akışını savunmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

8 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

ABD ve İngiltere’nin yanı sıra saldırılara destek veren Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda ortak bir açıklama yayımlayarak, “kasım ortasından bu yana ticari gemilere ve donanma gemilerine yönelik 30’dan fazla Husi saldırısının uluslararası bir sorun teşkil ettiği” belirtildi ve uluslararası ticaretin korunacağı taahhüt edildi.

‘İŞE YARAMADI’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husilere yönelik geçtiğimiz ay düzenlediği ilk hava saldırılarından sonra operasyonun Husileri caydırma konusunda işe yaramadığını kabul etmişti. 18 Ocak’ta “bu saldırılar Husileri durduruyor mu?” sorusu yöneltilen Biden, “Hayır” cevabını vermiş; “Saldırılar devam edecek mi?” sorusuna da “Evet” demişti.

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‘YANITSIZ KALMAYACAK’

- ABD ve İngiltere’nin saldırıları sonrasında açıklama yapan Yemen’deki ayrılıkçı Husilerin ordu sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere’nin saldırılarının kendilerini “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere kararlı desteklerinden caydıramayacağını” ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Husi sözcü, başkent Sana ve isyancıların kontrolündeki bölgelerde toplam 48 hava saldırısı gerçekleştiğini belirterek, bunların “yanıtsız kalmayacağını” kaydetti.

Yahya Saree

Bilgi notu: Yemen’deki ayrılıkçı Husiler, geçen kasım ayından bu yana Gazze Şeridi’ne destek amacıyla Kızıldeniz’de seyreden Batılı şirketlerle ilişkili ticari gemileri ve askeri gemileri hedef alıyor.