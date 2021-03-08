Zora Dağlar Dayanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri hayatımızda sıkça karşımıza çıkan kısa ve özlü sözlerden oluşan öğreti niteliğindeki cümlelerdir. Atasözleri her kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de yer kaplamaktadır. Günlük hayatta en çok kullanılan atasözlerinden biri zora dağlar dayanmaz atasözüdür. Peki, zora dağlar dayanmaz atasözü ne anlama gelmektedir ve cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bu atasözü hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
Zor dağlar dayanmaz atasözü, zor kullanan kimseler karşısında en güçlü insanların bile boyun eğebileceği anlamına gelmektedir.
Zora Dağlar Dayanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Zor kullanan kişiye zorba denmektedir. Ve zorba karşısında dağlar kadar güçlü kimseler bile boyun eğebilmektedir. Aynı zamanda bir işi başarmak için bütün şartları zorlayan ve pes etmeyen, azim gösteren kişilerin karşısında hiçbir engel duramaz. Çünkü bu kişiler azmetmişlerdir, çaba gösterirler ve dağlar kadar güçlü engelleri bile aşabilirler. Bu yüzden kişi bir işi kafasına koyduğu zaman, onu başarana dek çabalamaya devam etmelidir.
Zora Dağlar Dayanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen ne kadar güçlü olursan ol, zora dağlar dayanmaz.