Zora Dağlar Dayanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Zor dağlar dayanmaz atasözü, zor kullanan kimseler karşısında en güçlü insanların bile boyun eğebileceği anlamına gelmektedir.

Zora Dağlar Dayanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Zor kullanan kişiye zorba denmektedir. Ve zorba karşısında dağlar kadar güçlü kimseler bile boyun eğebilmektedir. Aynı zamanda bir işi başarmak için bütün şartları zorlayan ve pes etmeyen, azim gösteren kişilerin karşısında hiçbir engel duramaz. Çünkü bu kişiler azmetmişlerdir, çaba gösterirler ve dağlar kadar güçlü engelleri bile aşabilirler. Bu yüzden kişi bir işi kafasına koyduğu zaman, onu başarana dek çabalamaya devam etmelidir.

Zora Dağlar Dayanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen ne kadar güçlü olursan ol, zora dağlar dayanmaz.