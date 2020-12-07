Zootekni Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Zootekni bölümü, hayvansal üretim sorunlarını çözümlere kavuşturmak ile görevli olan bir bölümdür. Bu bölümden pek çok alanında uzmanlaşmış öğrenciler mezun olmaktadır.

Zootekni Bölümü Nedir?

Zootekni bölümünün genel olarak temel amacı, son teknolojiler ile birlikte hayvansal üretim ve ya hayvansal üretim sorunlarını yapılan araştırmalar ile birlikte çözümlere ulaştıracak ve de hayvan yetiştirme konusunda tam bir uzman olacak kişileri eğitim ile yetiştirmektir. Bu zootekni bölümünden mezun olan kişiler araştırma geliştirme çalışmalar ile beraber hayvanların üremesini nasıl daha iyi ve verimli hale getirebileceklerini her zaman bulmaya çalışırlar.

Zootekni Bölümü Amacı Nedir?

Zootekni bölümü mezunlarının iş hayatlarında en temel amaçları daha verimli şekilde hayvan üretilmesini sağlamak olmaktadır. Bu bölümde her türlü hayvanların hakkında eğitimler verilmektedir.

Zootekni Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Günümüzde zootekni bölümünden mezun olanlar, büyükbaş, küçükbaş ve ya kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi ve araştırma bölümlerinde pek çok işe sahip olmaktadırlar. Bu alanların dışında birde hayvan besleme laboratuvarları ya da genetik laboratuvarlar gibi birçok iş ile de ilgilenirler.

Zootekni Bölümü Kaç Yıllıktır?

Zootekni bölümü ülkemizde toplamda 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Öğrencilerin bu bölümü başarı ile tamamlamaları adına yaklaşık olarak 240 AKTS kotasını doldurmaları da gerekmektedir.

Zootekni Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Günümüzde zootekni bölümü 4 yıllık olan bir lisans bölümü olup Ziraat Fakültesine bağlı bulunan bir bölümdür. Bu bölümü başarılı bir şekilde tamamlayan kişilere de zootekni alanında yetişen ziraat mühendisi unvanı verilmektedir. Zootekni bölümlerini tercih etmeyi düşünen aday öğrenciler hayvanlardan korkmamalı, hayvanlara karşı sevgi beslemelidir. Ayrıca bu kişiler, sorumluluk sahibi, disiplinli, sabırlı ve araştırmaya hevesli olacak şekilde yetiştirilmelidir.

Zootekni Bölümü İngilizce midir?

Bu bölüm Türkçe bir bölümdür.

Zootekni Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölümde sayısal puan türüne göre tercih edilmektedir.

Zootekni Bölümü Dersleri Nelerdir?

Zootekni bölümü ülkemizde pek çok sayıda kişi tarafından talep görmekte olan bir meslek dalıdır. Buna ek olarak bu öğrenciler zorunlu derslerinin tam olarak hepsini başarılı olacak bir şekilde tamamlamaları gereklidir.

Zootekni bölümünü tercih listesine eklemeyi düşünen öğrenciler tüm eğitim hayatları boyunca pek çok kimya ve ya biyoloji ağırlıklı derslerle karşı karşıya gelirler. Zootekni bölümünü kendi tercih listesinde bulunduran öğrenciler genel olarak aşağıda yer alan derslerden sorumlu olurlar. Bu dersler;

Zooloji,

Genel Kimya,

Hayvan Islahı,

Biyoloji,

Genel Mikrobiyoloji,

Tarımsal Mekanizasyon

Gıda Teknolojisi,

Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları,

Kimya,

Hayvan Davranışları,

Çayır Mera ve de Yem bitkileri Yetiştiriciliği,

Gıda Bilimi ve Teknolojisi,

Üreme Biyolojisi ve de Suni Tohumlama dersleri başta olmak üzere kişiler pek çok çeşitli dersten 4 yıl sorumlu olacaklardır. Yukarıdaki dersleri başarılı şekilde bitirdikleri zaman öğrenciler Zootekni Lisans Diplomasını alma hakkı elde edeceklerdir.

Zootekni Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Üniversitelerin zootekni bölümünden mezun olan bireyler hayvanların oldukları hemen hemen her yerde çalışabilmektedirler. Hayvanların üremesi asıl ilk amaçları olduğu için bu kişiler daha çok özel çiftlikler ve ya özel laboratuvarlarda çalışabilirler. Zootekni bölümlerinden mezun olan kişiler kendi isteklerine bağlı olacak şekilde gerekli sınavları geçerek yaşamlarına akademisyen şeklinde de devam edebilirler. Günümüz koşullarında oldukça değerli mesleklerden biri olan zooteknistlik hayvanlar ile içli dışlı olunması gereken mesleklerden biridir. Bu mesleğe sahip olmak isteyen kişilerin içinde bir hayvan sevgisi olmalı ve kişiler sabırlı kişiler olmalılardır.

Zootekni Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Zootekni bölümünden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri bazı alanlar ise aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Özel Şirketler

Yem Fabrikaları

Özel Laboratuvarlar

Devlet Laboratuvarları

Özel Çiftlikler ve de

Belgelendirme Şirketleri bu çalışma alanlarından bazı olmaktadır. Zootekni bölümü mezunu olan kişilerin çalışma olanakları çok çeşitli olmaktadır.

Zootekni Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler Nelerdir?

Ülkemizde zootekni bölümünün yer aldığı üniversiteler aşağıdaki gibidir. Bunlar ;

Uşak Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Maraş Sütçü İmam Üniversitesi şeklinde yer almaktadır.