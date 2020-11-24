Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği çok farklı ve güzel meslek kazanımı sağlayan bir bölümdür. Zihinsel engelli bireylerle ilgilenmek onları eğitmek ve gelişimlerini sağlamak bölümün asıl amaçlarındandır. Çok yararlı bir bölüm olan ve son zamanlarda sıklıkla tercih edilen bir bölümdür.

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Zihinsel engelliler öğretmenliği bölümü amacı bakımından çok anlamlı bir bölümdür. Zihinsel engelli bireylerle ilgilenmek, eğitimlerini tamamlamak ve gelişimlerini desteklemek konulu bir bölümdür.

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölüm amaç olarak çok faydalı bir bölümdür. Zeka geriliği olan çocukların her türlü kişisel gelişimleri, yaşamsal faaliyetlerini düzenleyerek ve eğitimlerini sağlamaktır.

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Zihinsel engelliler öğretmenliği bölümü, farklı seviyelerde zeka geriliği bulunan ve bu sebeple normal eğitim şartlarından fayda sağlayamayacak olan çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan öğretmenleri yetiştiren bölümdür. Amacı bakımından ise zeka durumu düşük olan çocukların eğitimlerini, gelişimlerini sağlayarak uyumlu, üretken ve başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Zihinsel engelli öğretmenliği bölümü mezunları, işitme engelli, zihinsel engelli, görme engelli ya da üstün zekalı öğrenciler için çeşitli eğitimleri sağlama, onları hayata uyum sağlayacak şekilde hazırlama, becerileri ve tutumlarının, davranışlarının kazandırılması gibi işleri yapmaktadır. Ayrıca spor faaliyetleri, yemek yeme zamanlarında çocuklarla beraber olup eğitilmeleri sağlanmaktadır. Kısaca zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği işini yapmaktadırlar.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Zihinsel Engelli Öğretmenliği bölümünün 4 yıl olarak eğitim süresi bulunmaktadır. Sınava girip tercih yaparak bölümde eğitim görebilirsiniz.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Zihinsel Engelli Öğretmenliği bölümü okumak için 4 yıllık eğitim sağlamakta olan üniversitelerin özel eğitim ya da zihinsel engelli öğretmenliği bölümlerini seçmeniz gerekmektedir. Üniversite sınavında yeterli puanı alıp tercih yapmak yeterli olacaktır.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Zihinsel engelli öğretmenliği bölümü öğretimi, bazı üniversitelerde İngilizce destekli olarak eğitim verilmektedir. Bu öğretimler üniversitelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm 4 yıllık lisans eğitimi sunmakta ve sözel puan türü ile öğrenci almaktadır.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

* Eğitime giriş

* İnsan biyolojisi

* Psikolojiye giriş

* Gelişim psikolojisi

* Eğitim teknolojisi ve özel eğitim

* Zihin engelliler

* Okul Öncesi Eğitim

* Eğitim yönetimi

* Eğitimde yaratıcılık

* Özel eğitimde ölçme ve değerlendirme

* Zihin Engellilerde dil gelişimi ve iletişimi

* Öğrenme psikolojisi

* Okuma ve yazma öğretimi

* Aile ve çevre eğitimi

* Davranış ve sınıf kontrolü

* Özel eğitimde yasa ve yönetmelikler

* Ders planı hazırlama teknikleri

* Öğretim materyalleri hazırlama teknikleri

* Matematik öğretimi

* Hayat bilgisi öğretimi

* Fen bilgisi öğretimi

* Sosyal bilgisi öğretimi

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümünün İş Olanakları ve İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunlarının, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olma imkanları bulunmaktadır. Bireysel ya da grup halinde öğretmenli yaparak sınıf ortamın içerisinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümünün Çalışma Alanları Nerelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı destekli okullar, özel eğitim kurumları, bireysel eğitim, iş okulu dersleri, okul öncesi özel eğitim merkezleri, görme ve işitme engelli alanında ders eğitimi, sosyal hizmet çocuk esirgeme kurumları ve rehberlik araştırma merkezleri gibi alanlarda çalışabilirler.

Zihinsel Engelli Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Zihinsel Engelli öğretmenliği bölümü bulunan üniversitelerden bazıları;

* Hacettepe Üniversitesi

* İstanbul Üniversitesi

* Marmara Üniversitesi

* Ege Üniversitesi

* Ankara Üniversitesi

* Gazi Üniversitesi

* Dokuz Eylül Üniversitesi

* İnönü Üniversitesi

* Anadolu Üniversitesi

* Bursa Uludağ Üniversitesi

* Akdeniz Üniversitesi

* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

* Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

* On Dokuz Mayıs Üniversitesi

* Pamukkale Üniversitesi

* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

* Necmettin Erbakan Üniversitesi

* Sakarya Üniversitesi

* Atatürk Üniversitesi

* Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

* Düzce Üniversitesi

* Aksaray Üniversitesi

* Uşak Üniversitesi ve daha birçok özel ve devlet üniversitesi bulunmaktadır.