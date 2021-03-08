Zengin Arabasını Dağdan Aşırır Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözü, zengin kişilerin varlıkları ile her işin üstesinden gelecekleri fakat fakir kişilerin en kolay işleri bile başaramayacakları anlamına gelmektedir.

Zengin Arabasını Dağdan Aşırır Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Zengin kişi parasıyla en zorlu işlerin bile üstesinden gelir, oysa fakir kişi en kolay işleri bile başaramaz.

Zengin Arabasını Dağdan Aşırır Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O zengin olduğu için başardı, biz fakir olduğumuz için yapamadık, çünkü zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.