Zengin Arabasını Dağdan Aşırır Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri toplumlarca kabul görmüş özlü sözlerdir. Bu sözler yıllar içinde büyükler tarafından hep söylenmiş ve bugünkü kalıplaşmış hallerini almışlardır. Her konu ve duygu hakkında bir atasözü bulunabilir. Bu atasözlerinden biri de zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözüdür. Peki, bu atasözü ne gibi anlamlar içermektedir ve bu atasözünü bir cümle içinde kullanmak istersek, nasıl bir cümle içinde kullanabiliriz. İşte bu konu hakkında öğrenmeniz ve bilmeniz gereken tüm detaylar.
Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözü, zengin kişilerin varlıkları ile her işin üstesinden gelecekleri fakat fakir kişilerin en kolay işleri bile başaramayacakları anlamına gelmektedir.
Zengin Arabasını Dağdan Aşırır Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Zengin kişi parasıyla en zorlu işlerin bile üstesinden gelir, oysa fakir kişi en kolay işleri bile başaramaz.
Zengin Arabasını Dağdan Aşırır Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
O zengin olduğu için başardı, biz fakir olduğumuz için yapamadık, çünkü zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.