Zaman Nedir? Basit Zaman Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Zaman; kelime olarak Arapçadan dilimize geçmiş bir sözcüktür.

Zaman Nedir?

Zaman genel bir tanımı ile ölçülmüş ya da ölçülebilen bir dönem uzaysal boyutu olmayan bir sürekliliktir.

Basit Zaman Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Zaman kavramı felsefenin üzerinde teoriler geliştirdiği son derece derinlikli bir kavramdır. Fakat zaman aynı şekilde günlük yaşamın da göreceli "somut bir unsurudur". Zamanı ölçen araçlar ile günlük vakit akışı düzenlenmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre zaman hakkındaki tanımlar şu başlıklar altında toplanmıştır:

Zaman; bir işin bir oluşun içinde geçtiği ya da geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakittir.

Zaman; belirlenmiş olan andır.

Zaman; bu sürenin belirli bir parçasıdır, vakittir.

Zaman; çağ, mevsimdir.

Zaman; devir ve dönemdir.

Zaman; bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler yani vakittir.

Zaman; olayların oluş ve akış sırasını belirleyen düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavramdır.

Zaman, dil biliminde fiillerin belirttikleri geçmiş zaman şimdiki zaman gelecek zaman ve geniş zaman kavramlarıdır.

Zaman; yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre 4'e ayrılan geniş evrelerden her birisidir.

Zaman diğer yönü ile insan ömrünün de süresini gösteren yönü ile romantik ya da derin edebi eserlere ve şiirlere konu olmuştur. Masallara "...bir varmış bir yokmuş vakti zamanında bir ülkede güzel bir prenses yaşarmış..." gibi cümlelere başlanır. Şair Ahmet Hamdi Tanpınar ise "..ne içindeyim zamanın/ ne de büsbütün dışında..." demiştir.