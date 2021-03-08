Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır atasözü, bir insanın eline ancak kazanmış olduğu şey geçeceğini ifade eder.

Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır Atasözünün Anlamı

Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır atasözünün anlamı şu şekildedir: Yapılacak iş ne olursa olsun, istenen yönde olumlu bir sonuç alınabilmesi mutlaka yeterli bir emek verilmesini ve özenli bir çalışma içinde bulunulmasını gerektirir.

Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir insanın elde etmek istediği şeye kavuşması için emek vermesi ve çaba göstermesi gerekir. Bu konuya dikkat çekmek anlamında kullanılan pek çok atasözü ve değim vardır. Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır atasözü de bu yönüyle öne çıkmaktadır. Bu atasözünün örnek cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

- Hayal ettiğin işi hakkını vererek yapmak istiyorsan çok çalışmalı ve emek vermelisin. Unutma ki "Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır."